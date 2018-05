Bonndorf Ein Kirchlein mit viel Geschichte: Wie die Schlosskapelle Bonndorf in den Stadtpark kam

Meinrad Götz von der Aktion "Mir vo do" beleuchtete bei der jüngsten Feierabendaktion die Geschichte der Bonndorfer Schlosskapelle im Stadtgarten. Das Gebäude wurde um 1820 an den heutigen Platz verlegt – denn ursprünglich stand es auf dem Vorplatz des Schlosses.

Wie kommt es, dass die Schlosskapelle ohne Schloss im Stadtgarten steht? Oder anders gefragt – das Schloss seiner Kapelle verlustig wurde? Diesen Fragen ging bei der jüngsten Feierabendaktion von „Mir vo do“ Meinrad Götz auf den Grund. Und das vor großem Publikum, denn mit den rund 80 interessierten Zuhörern platzte das „Kirchli“ fast aus den Nähten.

Starker Regen zwang die Organisatoren überdies, fruchtige Maibowle und Häppchen nach dem Vortrag ebenfalls in der Kapelle zu kredenzen. Dabei wurden noch so manche Lausbubengeschichten um die Kapelle ausgetauscht.

Ursprung der Kapelle

Die Grundsteinlegung der Kapelle erfolgte vor 292 Jahren, am 5. Mai 1726. Das führte Meinrad Götz vor dem Hintergrund historischer Herrschaftsverhältnisse aus. Der Stuckateur und Baumeister Franz-Joseph Vogler sowie der Maler Franz-Joseph Spiegler gestalteten das Buntsandsteingebäude im Stil des Habsburger Barock. Die in sechs Teile gegliederte Deckenmalerei sowie das Altarbild der Kapelle glichen stilistisch den Deckenmalereien des Festsaals im Schloss, ebenfalls ein Werk Spieglers. Dieser war zu seiner Zeit (1691 bis 1757) einer der bedeutendsten Barockmaler Süddeutschlands.

Bei der Verlegung der Schlosskapelle an den jetzigen Standort wurden die Deckengemälde jedoch zerstört. Ansonsten wurde das „Kirchli“ eins zu eins umgesetzt, wie aus den eingemeißelten Nummerierungen in jedem einzelnen Stein ersichtlich ist. Auch wenn diese vereinzelt kopfstehen. Das Altarbild, das den Heiligen Hubertus zeigte, soll 1974 in Unkenntnis seines Kunstwertes im Müll gelandet sein. Wie prächtig Spieglers Werke waren und sind, konnten die Besucher anhand von Bildprojektionen an die Decke der Kapelle erahnen.

Vielfache Nutzung

Wann nun die Kapelle vom Vorplatz des Schlosses in den Stadtgarten versetzt wurde, ist umstritten. Die Brüder Augustin und Nikolaus Kern datieren dies in ihren Lebenserinnerungen auf das Jahr 1816, eine Informationstafel hingegen auf das Jahr 1820. Bleibt noch die Frage, weshalb die Schlosskapelle an einen anderen Standort musste.

Im Zuge der Säkularisation fielen viele Klöster sowie Kirchengüter an den Staat, so auch das Schloss Bonndorf mit seiner Kapelle. Als infolge einer Neuregelung, dass Friedhöfe nicht mehr mitten im Ort, sondern außerhalb angelegt werden mussten, wurde auch der Bonndorfer Friedhof vom Standort nahe des einstigen Paulinerklosters an den westlichen Stadtrand verlegt. Man brauchte eine Friedhofskapelle. Was lag da näher, als die Schlosskapelle zu versetzen? Der Friedhof indes musste bald wieder aufgegeben werden, da die Bodenverhältnisse vollkommen ungeeignet waren. Nachdem 1842 das Paulinerkloster mitsamt Kirche niedergebrannt waren und die jetzige Pfarrkirche erbaut wurde, verlegte man 1855 den Friedhof an den jetzigen Standort.

Neben der Schlosskapelle im Stadtgarten platzierte man nach dem 1870er Krieg das Siegesdenkmal mit einer Statue der Germania, eingerahmt von dicken Ketten. Ketten und Germania sind inzwischen nicht mehr vorhanden. Das „Kirchli“ wurde 1873 den evangelischen Christen überlassen, die es bis zum Bau der gemeindeeigenen Pauluskirche im Jahr 1954 nutzten. Ökumene hat also ein Bonndorf eine sehr lange Tradition.

Um das „Kirchli“ herum wurden später ein Minigolfplatz, weitere Jahre danach auch eine Boulebahn angelegt. Das Kleinod geriet in Vergessenheit, wurde nur noch als Lagerraum genutzt. Bei einer Aufräumaktion in den 1970er Jahren wurde offenbar auch das Altarbild „entsorgt“. Die Stadt renovierte das barocke Kleinod nach 20-jährigem Leerstand. In einer feierlichen Zeremonie, im Beisein des evangelischen Landesbischofs sowie damaligen Stadtpfarrers Eugen Fleig, wurde das Gotteshaus symbolisch zur Nutzung an die katholische Gemeinde übergeben.

Die Initiatoren von „Mir vo do“ könnten sich mehr Leben im „Kirchli“ vorstellen. „Ein offenes Kirchli wäre schöner als verschlossene Türen. Viele Gäste erfreuen sich daran und fragen, ob man es nicht besichtigen kann“, erläutert Sprecherin Marion Adler. Den Wunsch spickte sie mit einem kleinen Seitenhieb an all diejenigen, denen das „Kirchli“ gleichgültig ist und die lapidar meinen, es sei schon mehrmals versetzt worden. „Mir vo do“ haben sich zum Ziel gesetzt, die Kapelle mitsamt Stadtgarten aufzuwerten.