von Gudrun Deinzer

Sie ist und bleibt ein Traum, die „ewige Jugend“. Manche drücken sie mit dem Kleidungsstil aus. Andere rennen einen Marathon nach dem anderen. Und wieder andere behaupten einfach, sie seien jung und glauben selbst so fest daran, dass die ganze Umgebung es ihnen abnimmt. Genauso verhält es sich mit der „Obstlerjugend Holzschlag“.

Kindliche Freude an kleinen Viechereien

Bereits gestandene Männer bei der Gründung vor zehn Jahren, tun diese weiterhin so, als hätten sie die Narrenfreiheit der Jugend, und man gewährt sie ihnen offensichtlich gerne. Mit jugendlichem Eifer und fast kindlicher Freude an kleinen Viechereien war die „Obstlerjugend Holzschlag“ zum Zehnjährigen in eigens für ihren Club kreierten T-Shirts erschienen, und zwar beim örtlichen Schnapsbrenner Sebastian Herb, der für ihr Treiben verständnisvolles, vielleicht sogar wissendes Lächeln durch den Nachmittag trug. Schließlich befand man sich gewissermaßen im Gründungslokal.

Inzwischen bereichert durch weibliche Cluberinnen, wurden Friseurmeister und Schreiner, IT-Fachmann und Koch, Chemieprofessor und Grundschullehrerin von Bürgermeister Michael Scharf zum „zehnten Geburtstag“ geehrt, der eben auch den zehnten Gastbesuch in Holzschlag markierte. Im bürgerlichen Leben beschäftigt mit Betreuungstätigkeiten im Gesundheitswesen ist übrigens ein weiteres Mitglied der Obstlerjugend Holzschlag. „Ich bin dienstlich dabei“, meinte dieser und zerstreute Bedenken, die hinsichtlich der Gesundheit der Clubmitglieder aufkommen konnten.

Aufkleber auf Schildern

„Ich habe die Holzschläger Obstlerjugend kennengelernt mit ihren Aufklebern, die sich ständig auf irgendwelchen Schildern gefunden haben“, meinte der Bürgermeister in geradezu väterlicher Milde. Und die Obstlerjugend war (noch) diesseits der Wahrnehmungsebene nüchterner Etikette, wie sie zivilisierten Menschen zu eigen ist. Also vergaßen sie nicht, dem Bürgermeister für dessen Konzilianz zu danken. Sie überreichten einen Schal in den Farben des Fußball-Clubs, für den ihre Herzen schlagen, wenn nicht gerade die Clubtätigkeit der Obstlerjugend ansteht.

Es ist der SV Darmstadt 98. Denn daher kommt der harte Kern dieses Zusammenschlusses. Offen zeigte man sich, indem ein „Pott-Bürger“ aus Dinslaken aufgenommen wurde, auch eine Riege Österreicher ist mit von der Partie. „Wir haben uns im Urlaub in Thailand kennengelernt“, begründet Clubmanager Sascha Löwel die ungewöhnliche Verbindung. Er ist auch verantwortlich für die Club-Gründung.

Suche nach Honigschnaps führt nach Holzschlag

„In meinem Cateringservice verkaufe ich Schnaps an Leute – nein, ich biete Edelbrände feil“, erläutert er den ersten Kontakt mit Holzschlag auf der Suche nach einem Honigschnaps. Er ist, wie die Geschichte beweist, schließlich fündig geworden. Das eigens kreierte Wappen der jugendlichen Obstler-Feilbieter und -trinker symbolisiert entsprechend auch alles, was ihnen wichtig ist: Die Lilie für Verein und Heimatstadt, den Apfel und die Flasche, für den Obstler, die Biene für den Honig und den Baum für Holzschlag im Schwarzwald. Erstmals ist man übrigens mit diesem Besuch in die Riege der Schnapsbrenner aufgestiegen, mindestens mittelbar. Denn Äpfel aus dem Garten von Sascha Löwel und Quitten aus dem Garten eines Club-Kollegen wurden hier zum Obstlerjugend-Jubiläumsbrand verarbeitet.