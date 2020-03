von Wolfgang Scheu

Zwei stolze Mannschaften aus benachbarten Dörfern treffen aufeinander beim sportlichen Wettstreit. Fußball in seiner Reinform präsentiert sich seit Jahrzehnten beim Aufeinandertreffen zwischen Wellendingen und Wittlekofen. Es werden keine Spieler geborgt oder gar eingekauft, sie müssen aus dem Ort gebürtig sein, oder die Frau/Freundin muss mindestens von dort kommen. Basti Wiehl stand im letzten Jahr am Rand, er hatte die Funktion des Trainers übernommen.

In der entscheidenden Phase war sein Blick gebannt in Richtung des gegnerischen Tors gerichtet, der ausgestreckte Arm wies die Richtung. Eins zu null führen die Wellendinger bereits zu diesem Zeitpunkt. „Rechts vorbei, Achtung Hintermann“ sein euphorischer Ruf zu Basti 2, dem rennenden Bastian Kromer. Wenig später stand es 2:0, der Jubel der am Spielfeldrand stehenden Wellendinger Fans, die eben noch locker auf den Bierbänken saßen, schallte vom Waldrand. Es war der Endstand. Wer das Tor letztendlich geschossen hat, das hat man im engen Durcheinander nicht gesehen.

Wieder einmal war das Derby gegen Wittlekofen der Höhepunkt im Vereinsjahr des FC Wellendingen. Vorsitzender Tobias Pfendler erinnerte in der Hauptversammlung im Felsenkeller vor 25 der 50 Mitgliedern an diesen „historischen Triumph“, wie er ihn nannte. Sieben oder acht Jahre mussten sie drauf warten, sie wissen selbst schon nicht mehr genau, wie viele Jahre sie vorher sieglos geblieben sind.

Anfänge liegen im Dunkeln

Unklar ist auch, wie lange es diese Begegnung überhaupt gibt. Als eingetragener Verein spielt der FC Wellendingen nun schon 20 Jahre, Aufzeichnungen über Anfänge des Derbys gibt es keine. „Anfang der 70er Jahre oder sogar genau 1970“, schätzt Schriftführer Oliver Mark. Das würde in etwa bedeuten, dass das feine Schnitzel aus der Küche vom Felsenkeller an diesem Abend vielleicht das Festessen zum 50-jährigen Bestehen gewesen wäre. Einige Ältere, wie Martin Bernhart, meinen zu wissen, dass die Tradition sogar bis Ende der 60er Jahre zurückgeht.

Vielleicht sollten sie die verbliebenen Spieler der alten Fotos am Tag des Derbys zum „Veteranen-Elfmeterschießen“ einladen, was sicher ein interessanter Programmpunkt wäre. Im gleichen Atemzug könnte man sie noch einmal befragen.

Termin? Ein Termin fürs diesjährige Derby wird noch von „Basti und Basti“ gefunden, sie werden mit neuen Trikots antreten. Egal ob Sieg oder Niederlage, sie werden sicher mit den Freunden aus Wittlekofen feiern, auf ein größeres Sportfest wird man in diesem Jahr jedoch verzichten. Die Kassenführung wurde als einwandfrei eingestuft. Einer verließ den Verein, Florian Matt wurde nach einstimmiger Wahl neu aufgenommen. Die Zahl der Mitglieder beim FC Wellendingen ist gleich geblieben – 50 Mitglieder gehen sportlich ins neue Vereinsjahr.

Der Wellendinger Nachwuchs wird von Hermann Giesecke betreut. Der Höhepunkt für sie war mit Sicherheit der Moment, als sie bei einem Heimspiel des SC Freiburg zu Beginn der Begegnung mit den Profis auf dem Platz eingelaufen sind. Beschenkt mit je einem SC Trikot und unbeschreiblichen Erinnerungen kamen sie wieder nach Hause. Ihre Berichte im Freundeskreis und in der Schule haben sicher für Bewunderung geführt.

Die Cego-Saison ist vorbei, ab Ende März spielen die 16 Jungen aus Wellendingen und Wittlekofen im Alter von acht bis zwölf Jahren wieder zusammen Fußball (sofern es die Corona-Krise zulässt). In der Versammlung wurde beschlossen, dass die Jugend mit neuen Bällen ausgestattet wird. Eine Abteilung war erfolgreich beim Beachvolleyballturnier in Wittlekofen, sie belegten Platz eins und drei. Nur eine Handvoll Mannschaften war dabei, die Freude über den Erfolg kann dies nicht schmälern. Ansonsten war es ein ereignisreiches Jahr mit einem tollen Ausflug nach Budapest.