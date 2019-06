von sk

Wegen Verletzungen am Rücken ist ein verunglückter Motorradfahrer am Dienstag in Bonndorf mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der 18-jährige war laut Polizeibericht gegen 15.40 Uhr in der Martinstraße gegen ein geparktes Auto geprallt. Laut bisherigem Ermittlungsstand war der junge Mann mit seiner Suzuki vom Straßenrad angefahren. Das Vorderrad stieg demnach hoch und das Motorrad fuhr auf dem Hinterrad weiter, bis es unkontrolliert gegen den stehenden Wagen krachte und an einer Ampel zum Stillstand kam. Ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens kümmerten sich um den Verletzten. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro, den am Auto auf circa 1500 Euro.