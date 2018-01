Bonndorf Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehrabteilung Wellendingen

Ehrungen, Beförderungen und Neuaufnahmen stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wellendingen.

Wellendingen – Einige Ehrungen langjähriger Feuerwehrmänner, offizielle Aufnahmen in die Wehr sowie Beförderungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wellendingen. Seit 60 Jahren gehören Oswald Bernhard, Josef Dilger und Bernhard Fechtig der Feuerwehr an. Seit 50 Jahren sind Wolfgang Amann, der heute noch als Hornist tätig ist, und der langjährige Schriftführer Lothar Selb, Mitglieder der Wehr. Vor 40 Jahren trat Hubert Dietsche in die Wehr ein und Winfried Hogg ist seit 25 Jahren, zuerst in Münchingen, und seit einigen Jahren in Wellendingen aktiv. Kommandant Ralf Selb dankte den verdienten Wehrmännern für ihr jahreslanges Engagement und überreichte Urkunden und Präsente. Sein besonderer Dank galt Kassierer Josef Schwenninger, der seit 25 Jahren die Kassengeschäfte führt und sich bei den Wahlen nochmals bereiterklärt hatte, für weitere fünf Jahre zu kandidieren.

Kommandant Selb und Stadtrat Benedikt Albert gratulierten Robert Dietsche, Lukas Probst, Lukas Rücker und Niklas Dietsche zum erfolgreichen Ablegen der Truppmannausbildung. Sie sind zu Feuerwehrmännern ernannt und offiziell in die Feuerwehrabteilung aufgenommen worden.

Zu Hauptfeuerwehrmännern beförderten sie Patrick Lutyj, Florian Duttlinger, Christian Ruf und Werner Albert. Außerdem gaben sie bekannt, dass bei der Gesamtwehrversammlung in Bonndorf Matthias Blattert vom Lösch- zum Oberlöschmeister und Stefan Rapp vom Ober- zum Hauptlöschmeister berufen werden. Kommandant Selb dankte Markus Ruf, der sich in der Sportgruppe der Wehr in Bonndorf beteiligt hatte und das Deutsche-Feuerwehr-Fitness-Abzeichen in Silber erreichte. Als nächste Termine nannte der Kommandant die Hauptversammlung der Gesamtwehr am 17. März, die Mithilfe beim Osterkonzert der Feuerwehrkapelle am 1. April, die Beteiligung am Festbankett am 27. April und am großen Umzug am 29. April zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Bettmaringen sowie die Teilnahme beim 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehrabteilung Boll am 30. Juni.

Grußworte im Namen der Altersmannschaft sprach Ehrenkommandant Ernst Albert und gratulierte den vier Mitgliedern zu Wiederwahl. Die Grüße der Feuerwehrkapelle überbrachte Martin Bernhart. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und die jahrlange, tatkräftige Mithilfe bei den Osterkonzerten.