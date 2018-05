Bonndorf Ehrenamt soll Freude bereiten": Anneli Ahnert vom Caritasverband Hochrhein wirbt in Bonndorf für mehr Engagement

„Ehrenamt soll Freude bereiten": Anneli Ahnert vom Caritasverband Hochrhein wirbt in Bonndorf für mehr Engagement

Bei einem informativen Frühstück in die „Laube“ des Altenzentrums Bonndorf zeigte Anneli Ahnert vom Caritasverband Möglichkeiten auf, sich ehrenamtlich zu engagieren – etwa bei der Unterstützung hilfsbedürftiger oder älterer Mitmenschen.

Freiwilliges Engagement im Ehrenamt zu fördern, ist eines der Ziele der Caritas. Anneli Ahnert obliegt diese Aufgabe für den Caritasverband Hochrhein. Vor Kurzem lud sie zu einem informativen Frühstück in die „Laube“ des Altenzentrums ein, um die vielseitigen Möglichkeiten und Aspekte solcherlei Engagements aufzuzeigen.

Inforunde mit vier Interessierten

Dass lediglich vier interessierte Frauen diese Gelegenheit nutzten, nimmt Anneli Ahnert als Ansporn, die Informationsrunde bei Gelegenheit zu wiederholen. Ist sie doch überzeugt davon, dass der ehrenamtliche Einsatz für Mitmenschen für beide Seiten ein Gewinn ist.

Ein Gewinn für beide Seiten

Denen, die Unterstützung brauchen, hilft es im Alltag. Denen, die helfen, kann es durch die Begegnungen mit anderen Menschen und dem Kennenlernen anderer Lebenssituationen den Horizont erweitern und ein gutes, sinnstiftendes Gefühl vermitteln.

„Ehrenamt soll Freude bereiten. Das Private geht immer vor“, betont die Caritas-Mitarbeiterin. Es hat nichts mit Selbstaufgabe oder Aufopferung zu tun. „Es bietet Chancen, Neues zu entdecken, einen Ausgleich zum Alltag zu finden und dazu zu lernen“, fasst Anneli Ahnert die Vorzüge zusammen.

Ehrenamt im Wandel der Zeit

Früher hätten Ehrenamtliche ihre Hilfsbereitschaft überwiegend damit begründet, etwas Gutes tun zu wollen. Heute höre sie immer öfter den Beweggrund, dass die Menschen auch etwas für sich tun, etwas Neues ausprobieren und auf diese Weise Kraft für ihren Alltag sammeln möchten. Die Sichtweise der ehrenamtlich Tätigen hat sich offenbar gewandelt. Es geht darum, dass „die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist“, ermutigte die Caritasmitarbeiterin ihre Gäste.

Diese berichteten auf Nachfrage unserer Zeitung von völlig unterschiedlichen Lebenssituationen. Eine Frau ist berufstätig, hat zudem Haus und Garten sowie zwei Kinder zu versorgen. Ihre Mutter hingegen ist verwitwet, durchlebte selbst eine schwere Krankheit und sucht nun eine Aufgabe, die ihr Leben bereichern könnte.

Auch die anderen beiden Frauen haben Haus und Familie. Eine pflegt zusätzlich ihre Mutter. Sie hätten eigentlich genügend zu tun. „Irgendwie muss ich da aber manchmal raus und was anderes erleben“, sagt eine der Frauen von sich. Gleichwohl muss das Ehrenamt zum Familienalltag passen. Die Frauen können sich zeitlich nicht allzu sehr einengen lassen, wollen etwaige Aufgaben vielmehr nach eigenem Zeitplan ausüben.

Betreuung für Menschen mit Behinderungen

Anneli Ahnert zeigte vielerlei Möglichkeiten auf, die freilich alle auf die Hilfsangebote der Caritas abgestimmt sind. Von einigen Bereichen hatten die Besucherinnen bis dahin überhaupt keine Ahnung, dass es diese vor Ort gibt.

So bräuchten die Bewohner der Behindertenwohngruppe immer wieder mal Menschen, die sie betreuen, sei dies bei Ausflügen, dem Besuch eines Fußballspiels, einem Kinobesuch, zum Spazierengehen oder beliebigen Hobbys. In Ühlingen-Birkendorf werden Menschen für die zeitweilige Betreuung von Demenzkranken gesucht. In Bonndorf suchen die Frauen des Besuchsdienstes für Neuzugezogene oder Jubilare weitere Mitstreiterinnen.

Helfer für "Essen auf Rädern" gesucht

Helfer werden außerdem für die Auslieferung von „Essen auf Rädern“ oder der Installation von Hausnotrufdiensten gesucht. Auch das Altenzentrum Sankt Laurentius braucht Ehrenamtliche, die mit Heimbewohnern lesen, spielen, plaudern, Gymnastik machen oder Spaziergänge unternehmen.

Der Gesprächskreis für Menschen mit psychischen Belastungen sucht nach Mitstreitern für deren Zusammenkünfte. Und auch der Hospizdienst Hochrhein braucht Unterstützung bei seinen sensiblen, teilweise auch belastenden Aufgaben.

450 Menschen im Landkreis unterstützen den Wohlfahrtsverband auf irgendeine Weise ehrenamtlich. In allen Bereichen haben Interessierte Gelegenheit reinzuschnuppern, um zu testen, ob ihnen die jeweilige Aufgabe überhaupt liegt. Außerdem bietet der Caritasverband Schulungen und Supervisionen an, die Helfer bleiben also nicht auf sich gestellt.

Denn zweifelsohne kann auch Ehrenamt zuweilen anstrengend sein, räumte Ahnert ein. Ihre Aufgabe ist es, Anfragen entgegenzunehmen, zu koordinieren und den Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnern herzustellen.

Kontakt: Wer mehr erfahren will, erreicht Anneli Ahnert unter der Telefonnummer 07761/56 98 37 oder per E-Mail (a.ahnert@caritas-hochrhein.de).

„Weltreise durch Wohnzimmer“: Ein neues Projekt des Caritasverbands

Ein neues Projekt des Caritasverbands ist die „Weltreise durch Wohnzimmer“. Mitarbeiterin Anneli Ahnert stellte es im Rahmen des Frühstücks fürs Ehrenamt vor (siehe Bericht oben). Die Initiative soll die Völkerverständigung fördern, das Verständnis für und das Wissen um andere Kulturen wecken sowie Menschen verschiedenster Herkunft zusammenbringen, und zwar im kleinen Kreis, tatsächlich in den Wohnzimmern der Menschen.

Im Landkreis Waldshut leben Menschen aus mehr als 140 unterschiedlichen Ländern. Nicht allein Flüchtlinge, sondern auch die Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben und arbeiten, haben Interessantes aus ihren Herkunftsländern zu berichten, seien dies kulturelle Besonderheiten, Wissenswertes über die Bildungssituation in den jeweiligen Ländern oder landestypische Essgewohnheiten.

Menschen verschiedener Herkunft sollen auf diese Weise ein Forum haben, sich auf persönlicher Ebene kennen zu lernen. Denn je mehr man von den kulturellen Besonderheiten des jeweils anderen weiß, umso mehr Verständnis kann man füreinander entwickeln.

Anneli Ahnert vom Caritasverband Hochrhein initiiert und koordiniert das Projekt, das in anderen Teilen der Bundesrepublik längst praktiziert wird.

