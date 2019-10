Bonndorf vor 4 Stunden

Edle Tropfen und gute Stimmung gab es beim 36. Bonndorfer Weinfest

Das 36. Weinfest in der Bonndorfer Stadthalle zog zahlreiche Besucher an. Stadtmusik und Bläserjugend trumpften als Veranstalter groß auf und ließen sich so einiges einfallen.