Bonndorf – Die Dunkermotoren GmbH arbeitet am Absenken von CO 2 - Emissionen. Zum einen durch eine gesetzlich vorgeschriebene DIN-Norm, zum anderen auch durch die Bereitstellung von Abwärme für eines der beiden Nahwärmenetze der solarcomplex AG. Das Unternehmen unterstütze jedoch auch die Nutzung von Bikes durch Angestellte in einem Job-Rad-Projekt. Diese Zeitung beleuchtet in einer Serie beispielhaft unternehmerisches und kommunales Engagement, wie CO 2 -Ausstoß minimiert wird.

Wie viel CO 2 durch das Firmenengagement eingespart werde, habe er nicht berechnet und könne dies für den Produktionsbereich aus Konkurrenzgründen nicht angeben, gibt Harald Volk, unter anderem für das Gebäudemanagement verantwortlich, im Gespräch zu. Eines sei jedoch gewiss, das Unternehmen tue einiges, um die benötigte Energie im Produktionsprozess so effizient wie möglich einzusetzen.

Effiziente eigene Stromnutzung

Das Augenmerk der Dunkermotoren GmbH liege vor allem auf der effizienten eigenen Stromnutzung, also indirekt auf dem Absenken von CO 2 - Emissionen. Das Bonndorfer Unternehmen richte sich dabei nach der DIN-Norm ISO 50001 (siehe Infobox) , nach der die Dunkermotoren GmbH auch zertifiziert sei, so Harald Volk. Auch die Dunkermotoren GmbH erarbeite sich dadurch seit vielen Jahren eine bessere Transparenz des eigenen Energieverbrauchs. Um der DIN-Norm gerecht zu werden, sei im kompletten Produktionsbereich des Unternehmens eine Messinfrastruktur aufgebaut worden, erläutert Harald Volk. Dadurch könne die Effizienz der Stromnutzung, vor allem bei der für das Unternehmen wichtigen Drucklufterzeugung, gesteigert werden.

Die Dunkermotoren GmbH setzt auf immer effizienteren Energieverbrauch. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Durch Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur (Vollwärmeschutz, Dachdämmung und Kantinenbereich) nutze man über den Bereich der Produktion hinaus Energie effizienter. Es werde über den Aufbau einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung nachgedacht, die jedoch nur einen Bruchteil des benötigten Stroms im Unternehmen liefern könnte. Der derzeitige Stromverbrauch des Unternehmens entspreche in etwa dem durchschnittlichen Verbrauch von 2500 privaten Drei- bis Vier-Personenhaushalten, eingekauft werde in Stromkontingenten. In den Wintermonaten werde an den Nahwärmenetzbereich Bonndorf West der solarcomplex AG Abwärme aus der Produktion und der Kompressoren der Dunkermotoren GmbH abgegeben, erläutert Energiemanagementbeauftragter Harald Müller. In den Sommermonaten mit geringer Wärmeabnahme werde die Abwärme in der Warmwasserversorgung genutzt. Theoretisch könnte man die komplette Bonndorfer Weststadt winters mit Nahwärme versorgen.

Energiemanagement Die DIN-Norm ISO 50001 ist eine weltweit gültige Norm der „International Organisation for Standardization“. Diese Norm soll Organisationen und Unternehmen beim Aufbau eines systematischen Energiemanagements unterstützen. Es sollen kontinuierlich ungenutzte Energiepotentiale erschlossen, Energiekosten verringert und unter anderem auch die Emission von Treibhausgasen verringert werden. In Deutschland gilt die ISO 50001 seit 2012.

Beim Job-Rad-Projekt, das 2018 angelaufen sei, seien an die 150 Leasing-Verträge mit einem Fahrradanbieter abgeschlossen worden, so Harald Müller. Mitarbeiter des Unternehmens könnten am Ende der Leasing-Laufzeit das Fahrrad kaufen oder es an den Anbieter zurückgeben. Das Projekt erfreue sich zunehmender Beliebtheit.

Energieziele im Umweltprogramm

Ihre Aufgabe sei es auch, permanent neue Ideen zu entwickeln, um die durch die DIN-Norm geforderten fortlaufenden Verbesserungen beim Energieverbrauch zu erreichen, betonen Harald Müller und Harald Volk. In einem jährlich festgelegten Umweltprogramm arbeitet man am Erreichen der dort festgelegten Energieziele. Dies sei ein Weg der vielen kleinen Schritte.

