Drei Brände hat es in der Nacht zum Mittwoch in Bonndorf gegeben. Das erste Feuer wurde laut Bericht der Polizei gegen 21 Uhr entdeckt. Der Dachstuhl eines Nebengebäudes eines Anwesens im Brunnaderner Weg brannte. Die Feuerwehr Bonndorf konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der nicht ausgebaute Dachstuhl und die darunter liegende Ferienwohnung wurden vor allem durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere 10 000 Euro.

Zwei Stunden später wurde der zweite Brand bekannt. An einem außerhalb des Ortes auf dem Lindenbuck gelegenen Schuppen brannte ein Teil der Holzaußenwand. Das Feuer war nach Polizeiangaben schnell gelöscht. Die Schadenshöhe in diesem Fall liege bei mehreren 100 Euro. Der Schuppen dient zur Unterstellung von landwirtschaftlichen Geräten und ist frei zugänglich.

In Wellendingen brannte ein unbewohnter alter Bauernhof. | Bild: Olaf Thor

Der folgenschwerste Brand ereignete sich laut Bericht der Polizei kurz nach Mitternacht im Ortsteil Wellendingen. Hier brannte ein alter Bauernhof, der unbewohnt war. Das Feuer zerstörte den landwirtschaftlichen Gebäudeteil des Anwesens. Das angebaute Wohnhaus konnte weitestgehend gerettet werden, jedoch haben die Flammen auch diesen Gebäudeteil beschädigt. Der landwirtschaftliche Bereich mit Stall und Scheune brannte komplett nieder. Drei dort untergestellte Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden liegt hier im sechsstelligen Euro-Bereich.

100 Einsatzkräfte im Dauereinsatz

In der Nacht war die komplette Freiwillige Feuerwehr Bonndorf mit über 100 Einsatzkräften im Dauereinsatz, daneben der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungswagen, wie auch die Polizei mit mehreren Streifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften in allen drei Fällen Brandstiftungen vorliegen, so die Polizei. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet um Mitteilung aller verdächtiger Beobachtungen am Dienstagabend. Insbesondere sind Wahrnehmungen am Ortsrand von Bonndorf in Richtung Wellendingen und in Wellendingen von Bedeutung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07741/831 60 entgegengenommen.