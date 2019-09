von Martha Weishaar

Je voller ein Schülerbus ist, desto mehr Aggressionspotenzial birgt er möglicherweise in sich. Das Bildungszentrum Bonndorf setzt dieser Tatsache und damit einhergehenden Streitereien unter Schülern etwas entgegen. Seit vier Jahren werden an der Bonndorfer Schule Busscouts ausgebildet, die beim Einsteigen und während der Fahrt für geordnete Abläufe sorgen. Zwölf freiwillige Achtklässler wurden nun für ihre bevorstehenden Herausforderungen geschult.

Insgesamt übernehmen in diesem Schuljahr 32 Busscouts Verantwortung. Gemeinsam mit Marcel Otto und Jenny Isele leitet Schulsozialarbeiterin Lisa Weishaar das Training für die Neuen. Realschulrektor Felix Lehr beobachtet das Geschehen interessiert, er kannte so etwas bisher nicht. Nur wenige Schulen ergreifen derartige Initiativen.

Mit dem Busunternehmen Vesenmayer hat das Bildungszentrum Bonndorf zudem einen Partner für das Deeskalationsprogramm. Am häufigsten bereiten Drängeleien beim Einstieg Stress, die noch gefördert werden, wenn die Schüler ihre dicken und mit harten Kanten versehenen Schulranzen dabei auf dem Rücken tragen.

Platzreservierungen sowie Schultaschen auf Sitzplätzen sind weitere Dauerstreitpunkte. Und dann gibt es freilich noch „offene Rechnungen“, also aufgestaute Aggressionen aus dem Unterricht, die manche Kinder und Jugendlichen im Bus austragen möchten. Die Busscouts werden in Rollenspielen mit „echten“ Streitsituationen darauf vorbereitet, wie sie ihre Mitschüler zur Ordnung rufen können.

Das Training ist notwendig, denn nicht jedem ist natürliche Autorität angeboren, und woher sollten die Heranwachsenden wissen, welches der beste Weg ist, um Konflikte zu bereinigen? Jede Situation wird anschließend besprochen. Was war gut, was sollte verbessert werden? Das gibt den Jugendlichen Sicherheit für ihr Verhalten als Busscouts im Ernstfall.

Busfahrer Kai Itzing bestätigt die friedlichere Atmosphäre mit Busscouts. | Bild: Martha Weishaar

In den Bussen geht es unter Mitwirkung von Busscouts tatsächlich friedfertiger zu, bestätigt Busfahrer Kai Itzin. Seit neun Jahren steht er im Dienst der Firma Vesenmayer. Er und seine Kollegen kennen die Busscouts, unterstützen sie in besonders heiklen Situationen auch schon einmal. Nicht in allen Schulbussen können die Busscouts sich jedoch auf solche Rückendeckung verlassen. Was treibt die Jugendlichen an, sich freiwillig für diese heikle Aufgabe zu melden? Malte aus Boll gehen die Streitereien im Bus auf die Nerven. Ihm dauert es zuweilen zu lange, bis Busscouts einschreiten. Also beschloss er, selbst Busscout zu werden.

Antonia aus Grafenhausen war hingegen beeindruckt davon, wie souverän Busscouts für Ruhe sorgen. Diesem Vorbild wollte sie folgen. Auch für Isabella aus Lenzkirch war seit der fünften Klasse klar, dass sie Busscout werden und dazu beitragen will, dass gerade die jüngsten Fahrgäste nicht bedrängt werden. Die Vorbildfunktion stand auch für Leonie im Vordergrund, auch sie will dabei unterstützen, dass die tägliche Busfahrt für alle angenehm verläuft.

Die Reaktionen der Mitschüler fallen derweil sehr unterschiedlich aus, sie reichen von „doof“ und „bringt eh‘ nix“ bis zum Verdacht „Du machst das ja bloß, damit Du ein paar Stunden schulfrei hast“. Das Fazit der Schulsozialarbeiterin Lisa Weishaar straft derlei Unterstellungen Lügen, denn zweifelsohne ist die Atmosphäre in voll besetzten Schulbussen angenehmer, seit Busscouts diese begleiten.