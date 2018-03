Bonndorf Django Asül beim Folktreff in Bonndorf

Der bayerischer Kabarettist mit türkischen Wurzeln präsentiert am Freitag, 16. März, sein aktuelles Programm heißt „Letzte Patrone“ beim Folktreff in Bonndorf.

Bonndorf – Django Asül, deutscher Kabarettist im tiefsten Bayern, nämlich in Deggendorf geboren, kommt am kommenden Freitag, 16. März, um 20.30 Uhr zum Folktreff in die Bonndorfer Stadthalle. Einmal durfte der überzeugte Bayer mit Türkischen Wurzeln als Fastenprediger auf den Nockherberg, dorthin, wo im Freistaat die Polit-Promis „derbleckt“, sprich vorgeführt werden dürfen. Das war 2007.

Er hatte das Derblecken auf dem Nockherberg, eigentlich gefeiert als „einzig ernst zu nehmende Oppositionsveranstaltung“ im Freistaat, wohl etwas zu ernst genommen. Die Einschaltquoten waren so hoch wie bis dato nie, das Gejohle im Publikum ebenso einmalig, den Veranstaltern die Geschichte aber offensichtlich zu heiß. Im Jahr nach Asüls „furioser Rede“ verlor die CSU jedenfalls ihre absoluter Mehrheit, – nachhaltig.

„War das Django Asüls Naturgewalt?“, fragt man sich beim Folktreff in Bonndorf – und liegt dabei völlig falsch. Die Brauereispitze war sich uneins, – Die CSU wollte „ihren Django“. (Siehe Interview.) oder: „Lustigerweise war die CSU stocksauer über meine Abberufung. Und so holte mich der damalige Finanzminister Erwin Huber ins Hofbräuhaus als Maibockredner. Prompt kam der Maibockanstich ins Fernsehen“, so Django Asyl gegenüber dieser Zeitung. Django Asül war bei zahlreichen Preisverleihungen erfolgreich, etwa beim Ravensburger Kupferle, beim Kabarett Kaktus oder auch beim Bayerischen Kabarettpreis, um nur einige zu nennen. Vor gut 20 Jahren, Mitte der 90er Jahre unternahm er bereits erste Schritte in Richtung Kabarett, 1997 startete er sein erstes Bühnenprogramm. Ungezählte Male gastierte er im Fernsehen, und auch im Münchner Tatort hatte er schon mal eine Gastrolle. Aber sein Hauptfach ist und bleibt das Kabarett. Seit 2011 wird sein satirischer Jahresrückblick „Rückspiegel“, der vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Ebenda hat er auch seine eigene Kabarett-Sendung “Asül für alle“.

Nach Bonndorf kommt das Bayerisch-Türkische-Urgestein mit seinem sechsten Soloprogramm, „Letzte Patrone“. Das höre sich wahrlich martialisch an. Aber das Publikum brauche keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, garantiert er. Es gehe darum, die „Restlaufzeit“ sinnvoll zu nutzen. Und so begibt sich Django Asül auf eine Gedankenreise, die ihn alles Mögliche streifen lässt bei dem Versuch, sinnstiftend zu sein.

Ausgehend von seinem Mikrokosmos Hengersberg, sein Bayerischer Heimatort, blickt er auf den Makrokosmos und stellt dabei Fragen vom Hier und Jetzt bis zum Woanders und Früher. Das Resultat: Letzte Patrone ist eine Ansammlung von Streifschüssen. Ein irrer Mix aus Satire und Volkstheater. Zeitlos, aber aktueller denn je!

"Ich bleibe ein Sparkassler"

Django Asül tritt am Freitag, 16. März, mit seinem Programm "Letzte Patrone" beim Folktreff auf. Im Interview verblüfft er mit Detailkenntnissen über die Löwenstadt.

Django Asül ist Ihr Künstlername. Wie sind Sie darauf gekommen?

Das war eine Koproduktion mit zwei meiner damaligen Arbeitskollegen. Ich hatte ja auch mal eine sehr rebellische Punkphase, wo ich eine Sparkassenausbildung machte, um meine Eltern zu ärgern. Und beim Betriebsausflug 1993 entstand auf einmal dieses Django Asül. Und in meiner grenzenlosen Naivität habe ich das dann übernommen, als ich den Gang auf die Bühne versuchte. So gesehen ist das Pseudonym eine Mischung aus Ahnungslosigkeit und seltsamer Kreativität ohne jeden Hintergedanken.

Sie sind überzeugter Bayer und haben türkische Wurzeln. Passt die Mentalität der Niederbayern gut zu der der Türken?

Das Türkische hatte bei mir nie eine große Chance, weil meine Sozialisation zu 80 Prozent von niederbayerischen Aborigines gesteuert wurde. In der Türkei war ich immer eine Art Tourist mit soliden Sprachkenntnissen. Nur dass mein niederbayerischer Dialekt mein Türkisch zu einem seltsamen Konstrukt werden ließ. Außerdem gibt es in der Türkei so viele verschiedene ethnische Herkünfte, dass daneben der Niederbayer schon sehr homogen daherkommt. Und da ich immer in Niederbayern gelebt habe und immer noch lebe, kann ich vermelden: Der Niederbayer kommt in Niederbayern bestens zurecht.

Sie wurden einmal zum Derblecken auf den Nockherberg gerufen, haben die Einschaltquoten gesprengt, durften aber nie wieder. Was glauben Sie, warum?

Da muss ich gar nichts glauben, weil das Wissen ausreicht: Es ging weder um mich noch um meine Rede, sondern um einen internen Zwist zwischen Paulaner-Eigentümer und Paulaner-Geschäftsführer. Der Geschäftsführer zog logischerweise den Kürzeren. Und ich war seine Wunschbesetzung. Also war ich auch weg. Lustigerweise war die CSU stocksauer über meine Abberufung. Und so holte mich der damalige Finanzminister Erwin Huber ins Hofbräuhaus als Maibockredner. Prompt kam der Maibockanstich ins Fernsehen. Und diese schöne Aufgabe darf ich Ende April bereits zum elften Mal antreten. Noch dazu hatte ich die letzten fünf Jahre Markus Söder als Vorredner. Im Prinzip habe ich ihn als Nachfolger von Seehofer kontinuierlich aufgebaut. Im Prinzip können Söder und ich dankbar sein für die irrationale Vorgehensweise des damaligen Paulaner-Eigentümers. Sonst stünden weder Söder noch ich jetzt da, wo wir sind.

Sie haben schon alles Mögliche gemacht. Was fasziniert Sie an ihrem Beruf als Kabarettist, den Sie seit über 20 Jahren ausüben?

Ich nehme mir Zeit für die Zuschauer. Die Zuschauer nehmen sich Zeit für mich. Und wir haben eine Gaudi miteinander. Was will man mehr? Ich bin jetzt Mitte 40. Da ist die Bühne ein angenehmes Hobby. Privat habe ich nämlich kein leichtes Dasein: Jeden Tag Stammtisch und im Sommer Tennis-Wettkämpfe. Kabarett ist sozusagen der Ausgleich. Als ich mit Kabarett anfing damals, waren auch meine Eltern zufrieden. Ich verließ dann nämlich die Sparkasse und konnte entspannt ein Spießerleben anfangen. Herrlich!

Auf was dürfen sich die Bonndorfer freuen?

Vor allem freue ich mich schon mal auf Bonndorf. Das ist ja für mich als alten Sparkassler eine Wallfahrt. Immerhin hat Bonndorf die zweitälteste Sparkasse Deutschlands. Denn Sparkassler bleibe ich ein Leben lang. Das ist wie Malaria: Man wird es nie wieder los. Und das ist gut so. Außerdem will ich mir im Outlet von Dunkermotoren einen ordentlichen Elektromotor kaufen. Und der Bonndorfer darf sich auf fetzige zwei Stunden mit mir freuen. In meinem Programm geht es tatsächlich um das Wesentliche: Es geht um meine eigene Lebensplanung. Dabei streife ich allerhand: sozialer Aufstieg, Bildung, Flüchtlinge, Europa, Heimat. Und alles ist so furchtbar komisch. Nur soviel vorab: Selbst mein Stammtisch kommt oft vor. Um dem Leser die Entscheidung zu erleichtern: Die Gastspiele von Singen bis Freiburg waren tatsächlich ausverkauft. Der Badener an sich kann also durchaus was anfangen mit mir.