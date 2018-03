Johannes Linnenschmidt-Heidt hielt im Logofit des Bildungszentrums Bonndorf einen Vortrag über Konzentrationsprobleme.

Herr Linnenschmidt-Heidt, dass man sich ablenken lässt, passiert im Alltag immer wieder. Wann fangen Ihrer Ansicht nach echte Konzentrationsprobleme an?

Wir können nur etwas beobachten, nicht dahinter schauen. Wenn es zu Störungen beim Arbeiten kommt, etwa durch Zeitverzug oder gedankliche Abwesenheit, haben wir das Phänomen, dass jemand scheinbar unkonzentriert ist. Um herauszubekommen, ob das eine Störung ist, muss man viele Faktoren anschauen. Dafür gibt es Diagnostik-Kriterien. Wenn es um eine Aufmerksamkeitsstörung geht, im Sinne einer der drei Erscheinungsformen, die es gibt ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom), ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) oder eine Mixtur davon.

Sind Konzentrationsprobleme nicht öfter auch vermeintliche, die einfach etwas damit zu tun haben, wie spannend der Unterricht ist?

Lernen ist immer ein Beziehungsgeschehen. Es gibt also immer die Passungsfrage Kind – Lehrkraft. Das muss gar kein qualitatives Thema sein.

Das heißt, eine Lehrkraft generiert bei einem Kind möglicherweise eine große Aufmerksamkeit und beim anderen eben nicht?

So etwas kann mit reinmischen. So etwas kann aber auch etwas Isoliertes sein, neben dem Beziehungs-Chemie-Thema ein anderes unerkanntes Problem. Ich würde zu sehr großer Vorsicht raten nur durch die Chemie-Brille zu schauen. Wir müssen alle Faktoren betrachten. Also in welchem Rahmen findet das Konzentrationsproblem statt, mit welchen Personen in welcher Stärke und wo nicht. Das ist ein zentraler Faktor. Ein weiterer ist, was ist von der psychischen Seite im Hintergrund aktiv. Das kann alles Mögliche sein: Ein familiäres Thema, ein Entwicklungsthema. Es kann auch sein, dass ich mit einer Konstellation beschäftigt bin, in der ich Streit habe.

Das kann aber doch auch beispielsweise so etwas Harmloses sein, wie ein Vogel, der draußen vorbei fliegt.

Das ist dann eine andere Hausnummer. Wir haben den Bereich des Psychischen. Mit was ich da beschäftigt bin, kann, wie geschildert, ganz viel sein. Wir haben aber auch den Bereich des Körperlichen, wo es neben einer Aufmerksamkeitsstörung noch weitere Störmöglichkeiten geben kann. Und wir haben noch einen dritten Bereich, wo es um Funktionen beziehungsweise um eingeschränkte Funktionen geht, die man möglicherweise erst einmal nicht sieht.

Wenn man zurückgeht auf ganz einfache mögliche Ursachen: Welchen Einfluss hat denn körperliche Bewegung auf Konzentrationsfähigkeit?

Die alten Griechen wussten schon: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Für die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, spielt Ernährung eine wichtige Rolle. Es spielt entspannt sein eine wichtige Rolle, dann spielt der aktuelle Gesamtkontext eine Rolle, also der Vogel, den Sie angesprochen haben – lenkt der mich ab oder nicht. Aufmerksam sein zu können, ist ein selektiver Vorgang, bei dem ich etwas anderes abfiltern muss. Das kann man sehen, wie so ein Fernrohr, durch das ich schaue, also der Rest muss weg, obwohl er da ist. Und es gibt den Bereich, wie entspannt man körperlich ist. Da kommen psychische Komponenten mit hinein, aber auch körperliche. Es gibt in den USA Behandlungsarten, wo einfach durch ganz viel Bewegung dem Kind die Möglichkeit gegeben wird, sich zu entspannen. Das hat noch einen weiteren Hintergrund. Wenn es wirklich um eine Aufmerksamkeitsstörung geht: Die Oberregel von der Steuerung her lautet, alle Reize sind gleich wichtig und der neue Reiz ist besonders wichtig. Bewegung ist ein Reizwechsel. Der führt einerseits zur Entspannung. Andererseits macht Entspannung einen Neustart der Aufmerksamkeit unter veränderten Bedingungen. Das Kind kann sich so wieder besser konzentrieren. Unsere normale Schule ist zum Teil in der Lage, darauf zu reagieren, aber bei starken Störungen übersteigt der Bedarf die Möglichkeiten einer normalen Schule. Für solche Fälle – starke Störungen – brauchen wir dann sonderpädagogische Maßnahmen, die es ja gibt.

Es war eine Zeit lang modern, ADS oder ADHS zu diagnostizieren. Wurde da über das Ziel hinaus geschossen oder endlich etwas erkannt und benannt?

Ich würde sagen, Beides. In meiner Arbeit über die vergangenen 20 Jahre, kann ich klar sagen, es hatte eine Welle und die hatte eine Spitze. Es gibt aber auch andere Wellen, wie Ritzen oder Mobbing. Wenn man es von der Ausbreitung her anschaut, haben wir eine Konstanz seit etwa 50 Jahren. Das ist parallel zu sehen zur Entwicklung des Medikaments, dem Methylphenidat.

Was halten Sie davon, wenn das eingesetzt wird?

Es gibt klare Indikationen. Und Medikation ohne Therapie ist fachlich fragwürdig. Außerdem gibt es die Verschreibungsrichtlinie seit einigen Jahren, dass an Medikation erst dann gedacht werden sollte, wenn alle andere Maßnahmen versagt haben. Da gibt es ganz klar drei Formen: Wenn durch die Störung, insbesondere dann, wenn es um impulsive Formen geht, das soziale Miteinander so gestört ist, dass es zu einer Beziehungsstörung kommt, sollte man an Medikation, immer als Versuch, denken. Denn wir wissen, dass ein Drittel nicht auf das Medikament reagiert. Bei einer massiven Lernstörung sollte man auch daran denken. Und wenn sich das Kind durch sein Sozialverhalten in der Klasse an den Rand des Ausschlusses bringt. Davor ist sicherzustellen, dass es wirklich darum geht. Dennoch, mit oder ohne Medikation, das Wichtigste im Umgang mit der Störung ist der pädagogische Werkzeugkasten.

Also halten sie eine saubere Diagnostik hoch als wichtiges, zentrales Instrument, bevor man überhaupt anfängt, etwas zu tun?

Genau! Aber, es gilt auch zu sehen, dass bis es zu einer Diagnostik kommt, Eltern und Schule schon eine Menge ausprobiert haben. Dann geht es darum, fachlich genau hinzuschauen.

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule, wenn denn einmal eine Konzentrationsschwäche, ADS oder ADHS diagnostiziert sind?

Die ist enorm wichtig. Insbesondere wenn es um die Störungsgruppe geht, ist eine Spaltung zwischen Elternhaus und Schule eine große Gefahr. Und das ist das Letzte, was man brauchen kann. Die Störung ist nämlich so gestrickt, dass sie abhängig ist von der Menge der Reize. Deshalb beobachten Eltern in ihrer reizärmeren Umgebung daheim komplett anderes als Lehrer in der Schulumgebung. Also hat die Schule recht mit dem, was sie sagt, und die Eltern haben recht. Allein deshalb brauchen wir eine so enge Zusammenarbeit.