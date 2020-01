von Erhard Morath

Die Hauptversammlung der Dillendorfer Landfrauen im Clubhaus des Sportvereins beinhaltete neben den etatmäßigen Tagesordnungspunkten auch Vorstandswahlen, in der einige neue Gesichter in verantwortungsvolle Positionen nachrückten. Bürgermeister Michael Scharf lobte den Verein und gratulierte den Neuen und bedankte sich für die Leistung, die innerhalb des Vereins zum Wohle der Dorfgemeinschaft über Generationen hinweg erbracht werden.

Rückblick auf Jahr voller Festlichkeiten

Tanja Schroeder-Maier freute sich über den gewohnt guten Besuch der Mitglieder, ebenso über die Teilnahme von Bürgermeister Michael Scharf, Stadtrat Manfred Amann sowie Karola Morath und Alexandra Hainke vom Vorstand des Landfrauenbezirksvereins. Margot Schenkelberger servierte in ihrem Vortrag als Schriftführerin die Ereignisse eines arbeitsreichen, spannenden Jubiläumsjahres. Gemeinsam feierte der Verein sein 65-jähriges Bestehen mit verschiedenen Festlichkeiten: So gönnten sich die Mitglieder einen Brunch im Golfhotel Obere Alp mit Schnuppermöglichkeiten am Golfsport, einen Jubiläumsausflug zum Weihnachtszirkus in Stuttgart. Weitere Ereignisse: Nikolausfeier, Seniorennachmittag, ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind mit Axel Zorn, der Lumpenball und Fastnachtsauftritte, das Dorffest und weitere Veranstaltungen, auch Gymnastikabende für Senioren mit Mary Albert im Gemeindesaal waren darunter.

Freude über Spende

Katharina Schenkelberger freute sich über eine Spende von 200 Euro, die sie stellvertretend für die im Dorf aktive „Krabbelgruppe“ von den Landfrauen entgegennehmen durfte. Der Brunnaderner Familie Schwenninger, die durch einen Brand alles verloren hatte, werden die Landfrauen 550 Euro als Soforthilfe zur Verfügung stellen, 350 Euro aus dem Erlös des Adventsmarktes und 200 Euro anstelle der sonst üblichen 5 Euro für Freigetränke zur Jahreshauptversammlung. Ein Dankeschön ging auch an die drei treue Vereinsdiener (Vereinsinfos), an Margot und Wolfgang Schenkelberger (Glascontainer und Hausmeister) und an Marianne Studinger (Pflanzschalen).

„Alles einwandfrei“

Die Aktivitäten des Vereins widerspiegelten sich auch in dem umfangreichen Zahlenwerk der Vereinskassiererin Ursel Marber. Der Verein kann auch finanziell gute Mutes ins kommende Geschäftsjahr blicken. Gisela Giesecke-Stutz und Doris Gantert prüften die Kassenführung und befanden „alles einwandfrei“, sodass der Entlastung nichts im Wege stand.

Dank für gute Zusammenarbeit

Michael Scharf erinnerte an die Reihe verdienter Vorstandsfrauen der Dillendorfer Landfrauen, dankte für die gute Zusammenarbeit und schlug der Versammlung die Entlastung des Gesamtvorstandes vor. Sie wurde einstimmig erteilt. Die Wahlen leitete Karola Morath, die Vorsitzende des Landfrauenbezirks Bonndorf, unterstützt von ihrer Kollegin im Amte, Alexandra Hainke und Michael Scharf.

Termine und Ausblick Die Landfrauen Dillendorf haben sich folgende Termine vorgenommen: Lumpenball der Landfrauen, Freitag, 7. Februar, im Gemeindesaal mit den Best Agers und der Guggenmusik Bonndorf; Bezirksversammlung in der Stadthalle, Samstag, 14. März, Bonndorf, Ausrichter: Wellendingen und Gündelwangen; Marienandacht im Mai in der Dillendorfer Kirche, Seniorennachmittag im Herbst; Adventsmarkt, Samstag, 28. November, davor Adventsbasteln, Nikolausfeier im Clubheim im Dezember; Seniorengymnastik mit Mary Albert, montags, 16.30 Uhr im Gemeindesaal.

Tanja Schroeder-Maier würdigte die Verdienste ihrer Vorstandskolleginnen: Waltraud Schlachter (Beisitzer und Kassenprüfer), Marianne Studinger (Beisitzer und Schriftführer) sowie Ursel Marber (Beisitzer und Kassierer). Sonja Maier hob die Leistungen der Vorsitzenden Tanja Schroeder-Maier ebenfalls hervor. Diese hatte den Verein viele Jahre als alleinige oder gemeinsame Vorsitzende im Team auf Kurs gehalten. Der bilderbuchmäßige Wechsel zeugte von einer intakten, familiären Vereinsstruktur mit Zukunft. Dies wurde mit der Aufnahme von vier neuen Mitgliedern unterstrichen. Damit gehören den Dillendorfer Landfrauen nun 56 Mitglieder an.