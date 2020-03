Hinweis Registergericht

Auszug aus „Hinweis des Registergerichts Freiburg zu Covid-19/ Corona : „Bei anstehenden Wahlen zum Vorstand kann die Durchführung einer Mitgliederversammlung dann notwendig sein beziehungsweise werden, wenn es sich um die Wahl solcher Vorstandsmitglieder handelt, die den Verein gesetzlich (nach § 26 Bürgerliches Gesetzbuch) vertreten.“ In einem solchen Fall muss im Vorfeld in der Vereinssatzung geprüft werden, ob der Verein nach dem Ausscheiden des oder der Vorstandsmitglieder handlungsfähig bleibt. Auch muss in der Satzung geprüft werden, ob die Wahl wegen Ablauf der Amtszeit erforderlich wird. Eine Gleitklausel belässt das betreffende Vorstandsmitglied bis zu einer ordnungsgemäßen Neuwahl im Amt.