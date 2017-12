Bonndorf Die sozialkritische Komödie Lass die Sau raus! des TuS-Bonndorf-Theaters begeistert

Das Theater des TuS Bonndorf schlägt wieder als voller Erfolg ein. Regisseur Norbert Plum und seine hervorragenden Laiendarsteller überzeugen.

Auch in diesem Jahr wurde die Theateraufführung des TuS Bonndorf unter der Regie seines Vorsitzenden Norbert Plum wieder ein voller Erfolg. Dieses Jahr kam die sozialkritische Komödie „Lass die Sau raus!“ zur Aufführung. Allen Mitwirkenden gelang es vorzüglich, alle notwendigen Komponenten einer guten Komödie aufs Vorteilhafteste miteinander zu verknüpfen. Da dieses Theaterstück einen Tag vor Silvester noch einmal aufgeführt werden soll, wird an dieser Stelle natürlich nicht zu viel verraten. Aber eine kleine Rückschau, die weiteren Besuchern Appetit machen kann, soll die herausragenden Leistungen aller Beteiligten würdigen.

Zum Inhalt: Immer neue Schreckensmeldungen bezüglich Skandalfunden in Nahrungsmitteln lassen Karin Heppner, souverän und äußerst kompetent dargestellt von Michaela Matt, und ihre Freundinnen Selma, eher barsch gespielt von Barbara Müller-Lemke, und Lotte, naiv und leichtgläubig verkörpert durch Antonia Schüler, die mit ihrer köstlichen Mimik nicht nur das Publikum restlos begeisterte, aktiv werden.

Unter dem Motto: „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof!“ rufen sie mittels Flugblättern zum generellen Boykott der hiesigen Wurst- und Fleischtheken auf. Auch in den eigenen Familien soll künftig nur noch Vegetarisches, eigentlich sogar Veganes, auf den Tisch kommen. Insbesondere die Begeisterung von Karins Ehemann Norbert, smart, sympathisch und mit viel Charme gespielt von Georg Schwarz, und Sohn Mirco, Fabian Meier als cooler Jugendlicher, der in seiner eigenen Welt alle Probleme nüchtern und objektiv nie als Komplikation sieht, hält sich dabei aber in Grenzen.

Um des lieben Friedens willen, stimmt Karin der Idee ihres Mannes Norbert zu, im alten Stall selbst eine Sau zu halten, wovon die naive Lotte, leichtgläubig und mit köstlichster Mimik verkörpert durch Antonia Schüler, die angriffslustige Selma, vordergründig bieder und bodenständig gespielt von Barbara Müller-Lemke, natürlich nichts wissen sollen. Ein Streit zwischen dem Ehepaar Heppner wird von den Beiden falsch gedeutet, was eine turbulente Verwicklungsgeschichte ins Rollen bringt. Bei so viel Verwirrung streikt selbst die Polizei.

In weiteren Rollen überzeugten Lothar Ketterer, der als nörgelig vitaler Opa zweimal für tot erzählt wurde, Jan Plum, der als leicht beschränkter Gatte von Selma herausfindet, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Uwe Knaak, der mitfühlende Metzger im seriösen Bestatter-Outfit, und Karin Thor, die als geschäftstüchtig-pragmatische Männerfeindin ihr wahres „Ich“ auch erst in letzter Sekunde offenbart.

Es war eine wahre Freude für das Publikum, zu erleben, welch begnadete Darsteller Regisseur Norbert Plum immer wieder zur Verfügung stehen und wie passend es ihm immer wieder gelingt, jede Rolle perfekt mit dem genau richtigen Charakter zu besetzen. Das Publikum war restlos begeistert und sparte nicht mit reichem Applaus. Vielleicht nahm sich auch der eine oder andere Besucher die aufrüttelnde Botschaft „Mensch sei schlau, iss kei Sau“ zu Herzen, sodass auch diese Theateraufführung vielleicht ein kleines Bisschen die Welt verändern wird.

„Lass die Sau raus“, zweite Aufführung des Stücks am Samstag, 30. Dezember, um 20 Uhr im Paulinerheim.