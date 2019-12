von Martha Weishaar

In der psychologischen Beratung des Kreisjugendamts für Eltern, Kinder und Jugendliche in Bonndorf gibt es „kein Problem, mit dem man nicht kommen könnte und auch kein Mindestproblem“. Das sagt Simone Scheibel, die an jedem letzten Mittwoch eines Monats ihre Beratung anbietet. Die Außensprechstunde ist ein niederschwelliges Angebot vor Ort. Sie ist kostenlos, jeder kann einen Termin vereinbaren, egal ob Eltern, Kinder, Großeltern, Lehrer oder Erzieher.

Serie und Termin Die Serie „Sprechtage im Rathaus“ – was verbirgt sich hinter diesem Angebot? Diese Zeitung fragte nach und stellt die Beratungs- und Hilfsangebote vor. Der Termin Die nächste psychologische Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche findet am 29. Januar 2020 im Rathaus statt. Terminvereinbarungen unter Telefon 07751/86 43 81.

Die Probleme der Ratsuchenden seien individuell. Gehäuft treten Probleme mit Heranwachsenden in Übergangsphasen auf, etwa bei der Trennung der Eltern, aber auch bei einem Schulwechsel oder Umzug. Auch in der Vorweihnachtszeit oder auf Zeugnisausgaben hin steigt der Stress in vielen Familien.

Am schwierigsten gestaltet sich laut Scheibel eine Problemlösung, wenn Eltern sich gegenseitig abwerten und uneinig sind. „Wo Menschen zusammen leben, gibt es Probleme. Wir wollen helfen, es geht nicht um Besserwisserei oder die Verurteilung von Fehlern, die aus Hilflosigkeit passiert sind“, sagt die Heilpädagogin. Schwierigkeiten lassen sich umso einfacher lösen, je eher man das versucht. Oftmals hilft es schon weiter, wenn eine Situation sachlich analysiert und ein Konzept für die Familie erstellt wird.

Grundsätzlich sind Eltern kooperativ. Simone Scheibel ist die erste Anlaufstelle, vermittelt im Einzelfall weiter zu Experten und weiß ein kompetentes Netzwerk um sich. Sie berät auch Fachkräfte, die von Berufs wegen in irgendeiner Form mit Erziehung zu tun haben. Wenn Ratsuchenden die Wartezeit auf einen Vor-Ort-Termin zu lange dauert, können zeitnah Beratungstermine im Kreisjugendamt Waldshut vereinbart werden. Dort stehen der Heilpädagogin überdies kindgerechte Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die sie zu den Außensprechstunden nicht ohne Weiteres mitbringen kann.