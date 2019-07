von Martha Weishaar

Den 100. Geburtstag zu feiern, ist trotz allgemein gestiegener Lebenserwartung doch noch die Ausnahme. Martha Thiedmann begeht heute als älteste Bürgerin Bonndorfs bei ganz passabler Gesundheit dieses außergewöhnliche Fest.

Ihr Geburtsort war Plaßwich im ehemaligen Ostpreußen, nahe der Ostseeküste bei Elblag. Seit 1945 heißt der Ort Ploskinia. Das lässt ahnen, welches Schicksal Martha Thiedmann als junge Frau erleiden musste. „Zweimal haben mich die Russen zum Tode verurteilt. Ich hatte die Pistole bereits auf der Brust. Und jetzt werde ich 100“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Als könnte sie es selbst nicht fassen. Eine hohe Lebenserwartung scheint ihr in den Genen zu liegen, denn auch Martha Thiedmanns Mutter erreichte ein stolzes Lebensalter von 97 Jahren.

Einfache Lebensweise

„Bei mir funktioniert außer den Augen und den Ohren noch alles gut“, sagt die zufriedene und ebenso bescheidene Jubilarin. Sie vermutet, dass das ihrer einfachen Lebensweise geschuldet ist. Oder ihrer gesunden Ernährung, denn die Frau ist überzeugt: „Kartoffeln halten einen hoch, darum bin ich so gesund.“ Über ihren guten Gesundheitszustand freut sie sich jeden Morgen aufs Neue. Nicht allein aus Dankbarkeit dafür, sondern vor allem aus ihrem tiefen Glauben heraus betet Martha Thiedmann viel, täglich acht Rosenkränze. Ihr Glaube half ihr zeitlebens, all das zu verkraften, was das Leben ihr abverlangte. Ohne zu hadern, nahm die Frau sämtliche Herausforderungen an.

Krankenpflege ihr Wunschberuf

Nach Abschluss der Volksschule arbeitete sie bei einer Familie in Elbing, wo sie die schwerkranke Frau zu pflegen und den Haushalt zu versorgen hatte. Gemeinsam mit der Tochter des Hauses floh sie 1945 vor den Soldaten der Roten Armee. In Treuenbritzen fand sie als Schwesternhelferin eine Beschäftigung, ehe sie bei Bekannten ihres einstigen Arbeitgebers in Nordrhein-Westfalen erneut als Haushaltshilfe eingestellt wurde. Doch eigentlich war die Krankenpflege ihr Wunschberuf, den sie später erneut ausübte. Bis ihre Eltern 1950 beschlossen, dass sie ihren verwitweten Schwager heiraten sollte, damit dessen drei Kinder wieder eine Mutter hatten. Zwei weitere Söhne und eine Tochter gingen aus der Ehe mit Bernhard Thiedmann hervor.

Lob für Wahlheimat

Vor 20 Jahren starb ihr Ehemann, vor zehn Jahren zog Martha Thiedmann in das Altenpflegeheim nach Bonndorf. Ihr Sohn Benno war seinerzeit Pastoralreferent der katholischen Pfarrgemeinde. „Bonndorf ist ein netter Ort, die Leute hier sind sehr freundlich“, lobt die Jubilarin ihre Wahlheimat. Lob zollt sie auch der guten Küche von Michael Johnston. Hier im Schwarzwald gefällt es ihr von all den Orten, in denen sie zuvor lebte, am besten.

Kinder und Enkel machen ihr Freude

Freilich hat sie auch ihre einstige Heimat als sehr schöne Gegend in Erinnerung. Besucht hat sie ihren Geburtsort gleichwohl nie mehr. „Ich hatte keine Gelegenheit dazu“, sagt sie ohne jegliche Verbitterung. Derlei Haltung ist Martha Thiedmann sowieso fremd. Sie nimmt das Leben, wie es kommt, mit großem Gottvertrauen. Sagt, dass viele Leute gut zu ihr waren und sie glückliche Zeiten hatte. Über die regelmäßigen Besuche ihrer Kinder oder des Enkels freut sie sich besonders. Und wenn die einen Ratschlag von der 100-Jährigen hören wollen, lautet dieser: „Seid ehrlich und bescheiden.“