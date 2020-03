von Martha Weishaar

Die Neustrukturierung der Pfarreien innerhalb der Erzdiözese Freiburg wird auch den demnächst neu zu wählenden Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach beschäftigen. Bislang wurde noch keine Entscheidung hinsichtlich der neuen Zuschnitte der insgesamt etwas mehr als 40 künftigen Großpfarreien innerhalb der Diözese getroffen, sagt Pfarrer Fabian Schneider auf Nachfrage unserer Zeitung.

Für die hiesige Seelsorgeeinheit stehen zwei Vorschläge zur Diskussion. Vorschlag eins würde sämtliche 14 jetzigen Pfarrgemeinden im Gebiet des Dekanatsverbands Waldshut mit 84.539 Katholiken von Wehr bis Wutach sowie von Todtmoos bis Jestetten zu einer Großpfarrei zusammenfassen.

Vorschlag zwei sieht vor, den Dekanatsverband zweizuteilen. Bonndorf-Wutach wäre dann zusammen mit Eggingen-Stühlingen, Jestetten, Klettgau-Wutöschingen, Küssaberg-Hohentengen, Mittlerer Hochrhein, Oberes Schlüchttal und Maria Bronnen in einer Kirchengemeinde mit 45.343 Katholiken zusammengefasst. Bad Säckingen-Murg, Hotzenwald, Laufenburg-Albbruck, St. Blasien, Todtmoos-Bernau und Wehr wären mit 39.196 Katholiken eine eigene Kirchengemeinde.

Eine ursprüngliche dritte Variante, dass Bonndorf-Wutach einer Kirchengemeinde im Hochschwarzwald zugeteilt wird, wurde inzwischen verworfen. Der amtierende Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit habe sich klar für Vorschlag zwei ausgesprochen, informiert Fabian Schneider. Pfarrgemeinderätin Ingeborg Götz, die auch im Diözesanrat mitwirkt, begründet das vor allem mit der topographischen Lage und den unzulänglichen Nahverkehrsmöglichkeiten im dünn besiedelten ländlichen Raum. Gleichwohl seien die Vorschläge kontrovers diskutiert worden. „Es gibt unterschiedliche Ansichten, die Entscheidung ist gar nicht so einfach“, sagt Ingeborg Götz.

Die Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach Stimmbezirk Bonndorf/Ebnet Vier Sitze: Ingeborg Götz, Marco Johner, Julian Vesenmayer, Alissa Zeien Stimmbezirk Ewattingen Drei Sitze: Sandra Güntert, Udo Schneider, Nadine Keller Stimmbezirk Dillendorf/Brunnadern Zwei Sitze: Gisela Giesecke-Stutz, Melanie Mutter Stimmbezirk Gündelwangen/Boll/Holzschlag Zwei Sitze: Kerstin Stegerer, Jana Stoll Stimmbezirk Lembach Zwei Sitze: Anna Raufer, Thomas Troll, Hilda Woll Stimmbezirk Wellendingen/Wittlekofen Zwei Sitze: Thomas Eichhorn Stimmbezirk Münchingen Zwei Sitze: Kein Bewerber.

Schnellstmöglich werde der neue Pfarrgemeinderat eine Empfehlung aussprechen müssen, denn bereits im Herbst sollen die endgültigen Zuschnitte der neuen Kirchengemeinden innerhalb der Diözese feststehen. Die Umstrukturierung werde vielerlei Auswirkungen haben, kündigt Ingeborg Götz an. So werde künftig mehr Gewicht auf die Gemeindeteams gelegt. Gemeinden müssten selbst auf den Weg bringen, was ihnen wichtig sei. Der Mitarbeit von Laien komme eine höhere Bedeutung bei. Es könne zudem davon ausgegangen werden, dass am 22. März letztmalig ein Pfarrgemeinderat für die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach gewählt wird. In der neuen Kirchengemeinde – wie auch immer deren Zuschnitt sein wird – werden auch die Modalitäten für die Pfarrgemeinderäte neu geregelt.

Pfarrer Fabian Schneider wird bei der Pfarrgemeinderatswahl online wählen.

Dass bei der jetzigen Pfarrgemeinderatswahl 15 Gemeindemitglieder kandidieren (siehe Infokasten) ist für Fabian Schneider erfreulich, zumal er das keineswegs für selbstverständlich hält. Dass zwei Kandidaten weniger zur Wahl stehen als eigentlich vorgesehen, findet der Pfarrer nicht bedenklich. Zumal bereits im jetzigen Gremium nicht alle Sitze besetzt sind.

Bei der Wahl am 22. März fehlen Kandidaten für den Stimmbezirk Münchingen. Im Stimmbezirk Wellendingen/Wittlekofen bleibt mit einem Kandidaten ebenfalls ein Sitz frei. Im Stimmbezirk Lembach kandidieren hingegen drei Bewerber um zwei Sitze. Gespannt ist der Pfarrer darauf, ob die Wahlbeteiligung höher ausfällt.

Erstmals können die Stimmberechtigten das Votum auch im Internet abgeben. Er selbst wird jedenfalls auf diesem Weg wählen, gab er bereits bekannt. Ob es gelingt, auf diesem Weg Wähler zu aktivieren? 30 Briefwähler haben bereits jetzt ihre Stimmen abgegeben. Mit der Bekanntgabe der Ergebnisse kann am 22. März um 16 Uhr gerechnet werden.