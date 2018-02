Bonndorf Die Unternehmenskooperation zwischen Dunker und Hectronic, HeDu, spendet 6000 Euro an soziale Projekte

Das Preisgeld für den Bildungspreis der Deutschen IHK für Hectronic und Dunker geht an Kinder in Bonndorf und Indien.

Für den großen Tag haben Silas und Elisas Kehl Krawatten bekommen. Silas, Zwillingsbruder des auf den Rollstuhl angewiesenen Elias, hat noch vor dem ersten Schluck Apfelsaft seinen Bruder im Blick. Gastgeber Stefan Forster, Geschäftsführer von Hectronic, wird eingespannt, damit auch der Bruder zu seinem Saft kommt.

Diese kleine Episode zeigt, wie viel Achtsamkeit im täglichen Umgang mit Menschen, die benachteiligt sind, gelernt wird. Die Szene steht auch für Dankbarkeit für alles, was einem selbst Gutes widerfährt. Das Strahlen in Elias’ Augen für den Apfelsaft und später für 3000 Euro, die dem Neunjährigen nach einer Hüftoperation in der Therapie die Schmerzen erträglicher machen sollen, könnte lehrreicher nicht sein.

Die 3000 Euro bekommt Elias von Dunkermotoren. Es ist die Hälfte des Gewinns beim bundesweiten IHK-Bildungspreis 2018. HeDu steht für ein Jahrzehnt gemeinsamer Ausbildungs-Arbeit mit der Nachbarfirma Hectronic. Der dortige Ausbildungsleiter, Alexander Ebi, hatte die Unterlagen für den Wettbewerb eingereicht. „Aber das ist egal, HeDu heißt, dass wir etwas gemeinsam machen“, winkte Ebi, direkt aus Berlin zurück, ab.

Dass die 6000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck gedacht sind, den die Preisträger selbst bestimmen dürfen, ist insofern eine spätere weitere Belohnung. Denn die Auszubildenden und Studenten bekommen damit vor Augen geführt, dass sie nicht nur selbst gewinnen, indem sie aus beiden Ausbildungsbetrieben Erfahrungen mit in ihren Abschluss nehmen. Sondern sie können damit auch Gutes tun für Menschen, denen es nicht so gut geht.

Hectronic ist über den ehemaligen Geschäftsführer Ernst Forster eng an den von ihm gegründeten Gandhi Club gebunden. Das Unternehmen hat sich entschlossen, die übrigen 3000 Euro an diese Hilfsorganisation für Indien zu spenden. „Passend zum Preis werden wir das Geld nutzen für ein neues Ausbildungszentrum, das wir demnächst eröffnen“, erläuterte Miriam Gutmann für den Gandhi Club bei der Scheckübergabe. In diesem würden Elektro- und Sanitärinstallateure praktisch und schulisch ausgebildet. Auf diese Weise könnten hiesige Auszubildende etwas weitergeben an Waisenkinder in Indien, die so eine Chance bekommen, ihren Lebensunterhalt künftig mit ihrer Arbeit bestreiten zu können.