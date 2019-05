Die Feuerwehrabteilung Wellendingen hat in dieser Woche ihr „altes“ TSF (Tragspritzenfahrzeug) an die Abteilung Wittlekofen übergeben. Damit wurde dem von der Abteilung Wittlekofen lange gehegten Wunsch nach einem Fahrzeug entsprochen. Laut wurde dieer Wunsch, als sich abzeichnete, dass die Abteilung Wellendingen ein neues Fahrzeug erhält.

Im Beisein von Bürgermeister Michael Scharf, Abteilungskommandant Ralf Selb und seinem Stellvertreter Benedikt Albert von der Feuerwehrabteilung Wellendingen, Gesamtkommandant Hansjörg Ketterer und Tobias Faller von der Feuerwehr Bonndorf wurde das Feuerwehrfahrzeug bei einem kleinen Fest am Sportplatz von Wittlekofen an den Abteilungskommandanten von Wittlekofen, Adrian Morath, übergeben. Dieser freute sich, ein gut gepflegtes Fahrzeug zu bekommen, und versprach, pfleglich damit umzugehen.

Dass die Abteilung Wittlekofen nun ein TSF hat, bedeutet für sie jedoch auch, dass sie vermehrt zu Einsätzen dazu gerufen werden. Bei der Feier hatte das Auto noch die Aufschrift der Abteilung Wellendingen auf den Türen, der neue Abteilungsname wird erst nach dem Fest aufgeklebt. Gesamtkommandant Hansjörg Ketterer freute sich, bei der Fahrzeugübergabe dabei sein zu können und überreichte noch ein Überbrückungskabel – falls es doch einmal nicht anspringen sollte.

Die Wellendinger FFW bekam das TSF 1997, Kommandant war damals Ernst Albert, der dann bei der Hauptversammlung 1998 sein Amt abgab. „Ich habe mich damals riesig gefreut, dass wir das Auto bekommen haben“, sagte Ernst Albert, der es sich nicht nehmen ließ, bei der Übergabe dabei zu sein. Bürgermeister Michael Scharf, der anmerkte, dass die Wellendinger Feuerwehr sich mit einer Träne im Auge vom Fahrzeug trennte, übernahm die Getränke für die zahlreich beim Fest anwesenden Feuerwehrmänner.

Adrian Morath freute sich, dass mit Unterstützung vieler Helfer ein echtes Fest stattfinden konnte. Besucher kamen viele, zu Fuß, mit dem Auto, dem Fahrrad und sogar mit Traktor und Anhänger. Jung und Alt genossen die Stimmung und die angebotenen Speisen und Getränke. Zum Frühschoppen wurden sie von der Feuerwehrkapelle Wellendingen mit Dirigent Marco Peter mit schönen Melodien unterhalten.

Das Jubiläum

Die Feuwehr Wellendingen, von der die Abteilung Wittlekofen ihr Fahrzeug erhalten hat, feiert von 30. Mai bis 2. Juni ihr 150-jähriges Bestehen. Beginn ist an Christi Himmelfahrt um 10 Uhr mit einem großen Wandertreff. Am Freitag, 31. Mai, wird zum Kinder- und Seniorennachmittag ab 14 Uhr eingeladen. Ab 21 Uhr steigt dann die Große Mallorca-Party mit Mary. Am Samstag, 1. Juni, ist ab 18 Uhr Einlass zur Partynacht mit den Almrockern. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 2. Juni, um 9.30 Uhr wird das Bürgerhaus gesegnet. Ab 14 Uhr zieht der große Festumzug durch Wellendingen.