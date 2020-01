von Wolfgang Scheu

17 Hobby-Kegler-Mannschaften und viele mitgebrachte Freunde haben sich im Bonndorfer Kegelstüble zum Dreikönigsturnier getroffen. Aus Bonndorf, Wellendingen und Gündelwangen kam das Gros der Mannschaften mit den lustigen Namen, auch die Fischbacher vom Team Käb d‘näbe brachten einiges an Erfahrung und einen gesunden Ehrgeiz mit auf die Kegelbahn. Alle zusammen hatten vor allem viel Spaß dabei. Die Vorjahressieger der Schwennis (Familie Schwenninger) trugen es mit Fassung, dass diesmal schon in der Vorrunde für sie Schluss war, und auch die Kalaschnikows (Familie Kalinasch) schossen diesmal nicht so scharf – die Finalisten vom vergangenen Jahr schafften es aber immer noch bis in Viertelfinale.

Ihre Eiskalte Kugel schieben die Kegler vom Eiscafé „Salvatore“ schon lange beim Bonndorfer Turnier. Groß war ihr Jubel über den Sieg – wie zuletzt vor sieben Jahren. Der Chef weilte im Urlaub, spontan erhielten die Mitarbeiter aber ebenso charmanten wie treffsicheren Beistand von Jana Bachert und Bettina Helmle, die sich in Vor- und Rückrunde abwechselten. Dazwischen waren die Beiden im Arbeitsdauereinsatz an der Theke.

Glückliche Sieger: Das Team Eiskalte Kugel vom Eiscafé „Salvatore“ gewann das Dreikönigsturnier im Bonndorfer Kegelstüble. | Bild: Wolfgang Scheu

Zum ersten Mal gab es ein Preisgeld für die Besten beim Dreikönigsturnier der Bonndorfer Sportkegler. Die Zweitplatzierten, Die Saumääßigä, die bis im heißen Finale gut abräumten, durften sich über 100 Euro Preisgeld ins Mannschaftskässle freuen. Die Sieger bekamen 150 Euro. Die Mannschaften SV Gündelwangen 1 und Immer lustig, immer durstig aus Bonndorf schafften es gemeinsam auf den dritten Platz, sie bekamen je 50 Euro, die sie wahrscheinlich bei den nächsten Kegel­abenden wieder in die Bahngebühren investieren werden. Es reicht für mehrere Trainingsstunden: Eine Stunde kostet 9 Euro, bei zwei Stunden werden 16 Euro fällig. So manche Vereins- oder Geburtstagsrunde hat sich schon gewundert, wie günstig der sportliche Spaß im Bonndorfer Kegelstüble ist.

Der Verein Der Kegelsportclub Bonndorf wurde im Jahr 1987 gegründet und hat sich seither einen Namen unter den Sportkeglern, nicht nur in Südbaden, gemacht. Die erste Damenmannschaft spielt derzeit in der Zweiten Bundesliga Süd/West und belegt dort aktuell den dritten Platz. Die erfolgreichen Damen, wie auch alle anderen Mitglieder, trainieren regelmäßig im Kegelstüble, deren Bahnen auch von Hobbykeglern gebucht werden können. Reservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 07703/665 96 00.

Seit Jahrzehnten findet dieses Traditionsturnier zu Dreikönig regen Zuspruch. Es ist schon etwas Besonderes, gibt es doch im weiten Umkreis mit Bonndorf, Hölzlebruck, Oberbränd und Schluchsee nur noch vier Kegelstüble (nur die drei erstgenannten erfüllen die Verbandsvorschriften für den Spielbetrieb in den Ligen der Sportkegler). Organisation und Bewirtung lagen zum ersten Mal in den Händen des SKV Bonndorf. Der Vorsitzende und Turnierleiter Patrick Schneider war am Ende stolz auf sein Arbeitsteam. Dass Robert Kaltenbach noch einen zeitraubenden Kampf mit dem Kaffeeautomaten ausfocht, bis das gewünschte Heißgetränk in der Tasse war, fiel dabei nicht ins Gewicht. Alle Beteiligten waren zufrieden.

Sportlich und gelassen nahmen es Konkurrenten hin, dass mit den frisch gebackenen Schwarzwaldmeisterinnen Jana Bachert und Bettina Helme zwei Profis im Turnier mitmischten. Zum einen waren die Beiden vor und nach ihren Einsätzen im Bewirtungsstress und besagte kräftezehrende Schwarzwaldmeisterschaft lag auch erst einen Tag zurück, während die erfahrenen Hobbykegler gut ausgeruht in den Wettkampf gingen.