Bonndorf Die Stadtmusik Bonndorf verabschiedet mit Wehmut ihren Dirigenten Patrick Egge

Bei ihrer Hauptversammlung erhält die Stadtmusik Bonndorf Komplimente. Allerdings schmerzt das Orchester der Weggang des Dirigenten Partick Egge.

Wichtigste Tagesordnungspunkte bei der Hauptversammlung der Stadtmusik Bonndorf waren Wahlen, Ehrungen sowie der Bericht des Dirigenten. Vorsitzender Roland Krones freute sich, Bürgermeister Michael Scharf, Stadtrat Erhard Morath und Narrenrat Marco Johner begrüßen zu können. Bürgermeister Scharf leitete die Teilwahlen des Vorstands. Für zwei weitere Jahre wurde der stellvertretende Vorsitzende Felix Schüle einstimmig im Amt bestätigt.

Manuela Kern hatte für ein Jahr kommissarisch den Schriftführerposten von Anica Schüle übernommen. Sie erhielt jetzt ebenfalls einstimmig für zwei Jahre das Vertrauen der Mitglieder. Beisitzerin Dorothea Müller kandidierte nicht mehr. Für sie wurde Dominik Thurau gewählt. Günter Preiser bleibt für zwei weiter Jahre im Amt des Beisitzers.

Bürgermeister Michael Scharf überbrachte die Grüße und das Dankeschön der Stadt Bonndorf und nannte die Kapelle das Aushängeschild der Stadt, auf die alle stolz sind. Er hob besonders Dirigent Patrick Egge hervor, der zum Musiker des Monats gewählt wurde. Der Bürgermeister freute sich, dass er seine Persönlichkeit die vergangenen vier Jahre über genießen konnte und überreichte ihm zum Abschied aus dem Amt ein Buchgeschenk.

Schriftführerin Manuela Kern gab einen Überblick über die Mitgliederstatistik. Günter Preiser blickte für seine verhinderte Schwester Monika ausführlich auf die Termine des vergangenen Jahres zurück. Der Kapelle gehören 62 Musiker an. Sie bestritten 43 Proben und 27 Veranstaltungen. Dazu gehörten unter anderem die Narrentreffen in Markdorf und Birkendorf, der Festakt für 40 Jahre Patenschaft mit der ersten Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen, Fronleichnam, Kur- und Serenadenkonzert, die Einweihung des sanierten Sportplatzes, das Städtlefest in Stühlingen, die Eröffnung des Schlossfestes, die Chilbiprobe der Feuerwehr sowie das Weinfest.

Höhepunkte waren das Jahreskonzert, das Doppelkonzert in der französischen Partnerstadt La Voge-les-Bains und die Umrahmung des Gottesdienstes am zweiten Weihnachtsfeiertag. Über die Einnahmen und Ausgaben berichtete Stefanie Stritt. Ihre hervorragende Arbeit lobten Verena Gantert und Gerda Krones, die in der Versammlung als Kassenprüfer bestätigt wurden.

Dirigent Patrick Egge sprach den Musikern in seinem letzten Bericht ein großes Kompliment für ihre gelungenen Auftritte aus. Er habe der Kapelle schwere Musikstücke zugemutet, die von allen bravourös gemeistert worden seien. Sein Dank galt dem Vorstands, der stets an seiner Seite gewesen sei. Ein besonderes Dankeschön sagte er den Dirigenten Felix Schüle (Jugendkapelle) und Alexander Bernhart (Trainingsorchester), die gute Arbeit leisteten und dafür sorgten, dass sich die Kapelle verjüngen kann.

Vorsitzender Roland Krones erinnerte an die vier schönen Jahre mit Dirigent Egge und freute sich, trotz Wehmut, mit Daniel Weißer einen adäquaten Nachfolger gefunden zu haben. Mit dem Jahreskonzert am 7. April wird sich Dirigent Egge von der Stadtmusik verabschieden. Ein Dankeschön des Vorsitzenden galt der Stadt Bonndorf und Bürgermeister Scharf für die vielseitige Unterstützung. Er kündigte an, dass zum Weinfest Ende Oktober wieder die Formation Allgäu-Power verpflichtet werden konnte. Narrenrat Marco Johner überbrachte die Grüße von Narrenvater Clemens Podeswa und dankte für die musikalische Begleitung während der zahlreichen Fasnachtstermine.