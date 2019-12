von Juliane Kühnemund

Die Sanierung der Bonndorfer Realschule soll weitergehen. Wurden bislang einige Klassenzimmer saniert, sollen 2020 weitere Räume funktional umgebaut werden, außerdem stehen Arbeiten an den Sanitäranlagen an. Im Entwurf des Investitionsplans für 2020 hat die Verwaltung 400.000 Euro eingeplant. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Wie viel Geld im kommenden Jahr für die Schulsanierung ausgegeben werden soll, darüber wird der Gemeinderat noch entscheiden.

Es ist ferner vorgesehen, Inklusionsumbauten im Gebäude vorzunehmen. Dazu zählen beispielsweise ein Aufzug und die Einrichtung von Behindertentoiletten. Mit Kosten in Höhe von 180.000 Euro rechnet die Stadtverwaltung, wobei die Maßnahme zu fast 100 Prozent bezuschusst würde. Die Zuschussmittel fließen aber erst, wenn die Umbauten nach bestehenden Richtlinien erfolgt sind. Eine Zusage seitens des Regierungspräsidiums Freiburg liege nicht vor, informierte Nicole Messerschmid vom Stadtbauamt. Nach Informationen von Bürgermeister Michael Scharf besucht derzeit ein Kind mit Behinderung die Schule. In Gesprächen hätten Eltern bestätigt, dass der Schulbesuch in Bonndorf gut funktioniere – auch ohne Aufzug.

Ein Thema, das im kommenden Jahr an Bedeutung gewinnen wird, ist die Digitalisierung der Schulen. Im vom Land beschlossenen Digitalpakt stehen für Bonndorf 214.000 Euro bereit, die in den nächsten vier Jahren abgerufen werden können. Entsprechende Planungen erstellt laut Stadtverwaltung das Kreismedienzentrum. Diese gelte es abzuwarten. Auf der Wunschliste der Realschule stehen ferner Kleinst­roboter für das Wahlfach Informatik (1800 Euro), Demonstrationskästen für Experimente im physikalischen Bereich (2000 Euro), ein Trinkwasserspender (2000 bis 4000 Euro), eine Küchenmaschine für die Schulküche (800 Euro) und ein Ballfangzaun fürs Hobbyland (5000 Euro).

Auch seitens der Grundschule wurde Wünsche für den Haushalt 2020 angemeldet. Fortgesetz werden soll die Sanierung des Schulhofs (75.000 Euro). Laut Werner Steiert vom Stadtbauamt geht es hier unter anderem um einen Unterstand mit Sitzgelegenheiten, einen Bolzplatz und ein Sonnensegel. Notwendig wären zudem räumliche Umbauten im Lehrerzimmer und Bürobereich. Die kalkulierten Kosten liegen hier bei 40.000 Euro. Und dann steht noch ein Wagen für die Essensausgabe in der Mensa auf der Wunschliste mit Kosten von 1800 Euro. Auch für die Grundschule stehen Mittel aus dem Digitalpakt des Landes bereit, es handelt sich um eine Summe von 110.000 Euro.

Alles in allem würden sich die Investitionen in Grund- und Realschule (ohne Digitalpakt) auf rund 708.000 Euro summieren. Der Gemeinderat wird zu entscheiden haben, welche Projekte im Jahr 2020 umgesetzt werden.