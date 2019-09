von Juliane Kühnemund

Das Haushaltsjahr 2018 fiel in Bonndorf wesentlich besser aus, als geplant. Bei der Vorstellung der Zahlen in der jüngsten Gemeinderatssitzung ließ sich Rechnungsamtsleiter Nikolaus Riesterer auch zu einer Aussage hinreißen, die er sonst tunlichst meidet. „Es geht uns gut“, sagte der Kämmerer, der normalerweise mit optimistischen Botschaften überaus sparsam umgeht.

Die Freude des Rechnungsamtsleiters ist begründet. Dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen wurde eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von fast fünf Millionen Euro erwirtschaftet. Das Investitionsvolumen von 5,7 Millionen Euro ließ sich so problemlos finanzieren. Anstelle einer geplanten Rücklagenentnahme (364 000 Euro), wurde das Sparbuch erheblich aufgepolstert – um 1,34 Millionen Euro. Dadurch lag der Rücklagenstand zum Jahresende 2018 bei 6,9 Millionen Euro und dabei ist die Stadt nach wie vor schuldenfrei. Dass Nikolaus Riesterer mit einem solchen Ergebnis „gut schlafen kann“, wie er sagte, ist durchaus nachvollziehbar.

Die Zwischenbilanz für das Haushaltsjahr 2019 sieht ebenfalls sehr gut aus, auch wenn sich die Zahlen durch die Darstellung nach dem neuen Haushaltsrecht etwas bescheidener präsentieren. Der durch die Umstellung bedingte Verlust im Ergebnishaushalt wird laut Riesterer aber von 1,28 Millionen Euro auf voraussichtlich 600 000 Euro reduziert. Auch hierbei spielt die gute Gewerbesteuerentwicklung eine Rolle. Rund eine Million Euro mehr als geplant wird in die Stadtkasse fließen. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen aus dem Forstbetrieb: „Der erhoffte Gewinn von 200 000 Euro ist futsch“, sagte der Kämmerer. Aus dem borkenkäfergeplagten Wald lasse sich derzeit kein Geld mehr ziehen.

Mit Blick auf die Investitionen und deren Finanzierung ist aber auch 2019 alles im grünen Bereich. Benötigt werden Finanzierungsmittel in Höhe von vier Millionen Euro, zur Verfügung stehen liquide Mittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro. Das heißt: Am Ende des Jahres werden noch rund 2,8 Millionen Euro übrig sein, die dann im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung stehen. „Der Stadt geht es gut“, der Kämmerer hat sich mit dieser Aussage also nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.