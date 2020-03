von Juliane Kühnemund

„Wir sind ein Verein mit vielen jungen Mitgliedern, wir wollen etwas für die Allgemeinheit tun.“ Mit diesem Grundgedanken haben sich der TuS-Bonndorf-Vorsitzende Norbert Plum und seine Vorstandskollegen Christian Kirchsteiger und Daniel Weishaar in der Corona-Krise beschäftigt. Aus der Idee ist eine Aktion geworden: Die Tafel in Bonndorf, die mit Beginn der Corona-Pandemie geschlossen wurde, wird dank der ehrenamtlichen Helfer des TuS Bonndorf am morgigen Mittwoch, 1. April, geöffnet. An diesem „außerordentlichen“ Öffnungstag haben die Tafel-Kunden von 15 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Waren aus der Tafel zu erhalten.

Bonndorf Die Stadtverwaltung Bonndorf arbeitet in der Corona-Krise flexibel weiter Das könnte Sie auch interessieren

Am Montagnachmittag trafen sich Norbert Plum, Mechthilde Frey-Albert vom Caritasverband und vier junge TuS-Mitglieder, Sebastian Bernhart, Christian Feger, Nico Schwenninger und Christof Heinecke, im Sitzungssaal des Rathauses (hier konnte der notwendige Abstand gewahrt werden), um alles Organisatorische für die außerordentilche Tafelöffnung zu besprechen.

Hochrhein Fünfter Todesfall im Landkreis Lörrach, 109 Corona-Infektionen im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig ist es, so Mechthilde Frey-Albert, alle notwendigen Vorschriften für den Verkauf von Lebensmitteln einzuhalten und sicherzustellen, dass kein Infektionsrisiko – weder für die Helfer noch für die Kunden – entsteht. So will Frey-Albert einerseits Handschuhe und Mundschutz für die ehrenamtlichen TuS-Helfer organisieren, andererseits soll der Verkauf anders als üblich vonstatten gehen.

Bonndorf Die Stadtbücherei Bonndorf bietet auch während der Schließung in der Corona-Krise digitale Dienstleistungen für Leser an Das könnte Sie auch interessieren

Die Helfer packen im Vorfeld der Ladenöffnung Tüten mit Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Zucker, Konserven, Öl, Milch, Tee oder Kaffee. Die Kunden können dann die vollständige Tüte erwerben (bei größeren Familien auch zwei Tüten), eingelassen werden maximal zwei Kunden, wegen des notwendigen Abstands, und sie verlassen die Tafel dann durch den anderen Ausgang.

Vor der Tafel achten weitere Helfer darauf, dass sich keine wartenden Gruppen bilden. Mechthilde Frey-Albert kontrolliert vor dem Kauf die Tafelausweise und nimmt auch den Kaufbetrag entgegen. Dabei wird eine Spuckschutzwand für Sicherheit sorgen. Wie Frey-Albert weiter informierte, ist die Aktion mit dem Caritasverband, Bürgermeister Michael Scharf und Harald Heini abgesprochen.

„Das ist eine tolle Sache“, lobte Mechthilde Frey-Albert das Angebot des TuS. So erhalten jene Mitbürger, die auf günstige Lebensmittel angewiesen sind, wieder die Möglichkeit, sich mit dem Notwendigsten einzudecken. Die Tafel war geschlossen worden, weil etliche der schon seit Jahren aktiven ehrenamtlichen Helfer vom Alter her zur Risikogruppe für die Ansteckung mit dem Coronavirus gehören und weder sie noch die Kunden unnötigen Gefahren ausgesetzt werden sollten.

Vonseiten des TuS Bonndorf, so Norbert Plum, hätten sich sofort etliche junge Mitglieder bereit erklärt, hier zu helfen. Es sei ihnen ein Anliegen, in diesen Krisenzeiten mit Arbeitskraft etwas für die Solidargemeinschaft zu tun. Ein weiterer Aktionstag mit außerordentlicher Tafelöffnung durch die Tus-Mitglieder wurde dann gleich festgezurrt. Auch am Mittwoch vor Ostern, 8. April, wird die Tafel in Bonndorf dank der TuS-Helfer ihre Pforten öffnen.

Öffnungszeiten der Tafel Bonndorf während der Corona-Pandemie: Mittwoch, 1. April, 15 bis 16 Uhr, und Mittwoch, 8. April, 15 bis 16 Uhr.