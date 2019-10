von Martha Weishaar

Familie Blattert in Dillendorf hat mit der Zucht von Schwarzwälder Kaltblütern internationalen Bekanntheitsgrad erlangt. Diese alte Pferderasse war in den 1970er Jahren vom Aussterben bedroht und steht nach wie vor auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen. Mit neun Zuchtstuten, zwei eigenen Hengsten und einem Zuchthengst des Landesgestüts Marbach sowie jeweils drei weiteren Jungstuten und Fohlen trägt die Landwirtsfamilie wesentlich dazu bei, dass diese Rasse der ebenso beliebten wie robusten Arbeits- und Freizeitpferde erhalten bleibt. Einer der beiden Dillendorfer Hengste ist sogar der einzig verbliebene Rappe. Mit ihm bemühen sich Blatterts um den Erhalt verschiedener Farben bei Schwarzwälder Kaltblütlern, deren Mehrzahl rotbraune Füchse sind.

Mit Leidenschaft und Engagement setzen sich Katharina und Simon Blattert für die Zucht von Schwarzwälder Kaltblütern ein. Ihre Stute „Anni“ war jüngst bei einem Wettbewerb in St. Märgen erfolgreich. | Bild: Martha Weishaar

Schwarzwälder sind eine bewährte Nutztierrasse. Werner Blattert setzt seine Pferde noch heute bei der Waldarbeit ein. „Mit dem Pferd hole ich Schwachholz schneller aus dem Bestand als mit Traktor und Seilwinde“, sagt der 66-Jährige, nicht ohne Stolz. Schweres Gerät schade dem Waldboden. Er ist überzeugt, dass vor allem falsches Forstmanagement den schlechten Zustand des Waldes herbeigeführt hat.

Die Landwirtschaft läuft nebenher

Der Landwirtschaftsmeister arbeitet mit seinen Söhnen Daniel und Simon. Selbstverständlich helfen auch die Frauen mit. Von den etwas mehr als 100 Hektar Fläche, die die Familie Blattert bewirtschaften, sind 45 Hektar Acker, der Rest Grünland. Die Fruchtfolge ist mit Weizen, Winter- und Sommergerste, Hafer, Mais, Raps und Dinkel vielfältig. Beide Söhne sind berufstätig, die Landwirtschaft läuft für sie nebenher. Daniel, von Beruf Landwirt, kümmert sich hauptsächlich um die 45 Milchkühe. Simon, studierter Agrarwissenschaftler, betreut schwerpunktmäßig die Pferdezucht. Für den Eigenbedarf halten sie außerdem ein oder zwei Schweine. Vater Werner hilft überall. Die Feldarbeit wird aufgeteilt.

Pferde gab es auf dem Blattert-Hof seit jeher. Als Anfang der 1990er Jahre jedoch die BSE-Krise auch hierzulande für Verunsicherung sorgte, beschloss Werner Blattert, verstärkt auf Pferdezucht zu setzen. Oberhalb des Friedhofs baute er einen neuen Pferdestall. Neben den eigenen Tieren ist dort auch für Pensionspferde Platz. Mit einer, später zwei Zuchtstuten fing er an, es folgte die Regiehengsthaltung für das Landesgestüt. Nächstes Jahr feiert Familie Blattert 25-jähriges Bestehen ihrer Pferdezucht im neuen Stall. 300 Pferde wurden dort bislang gedeckt, 200 Fohlen kamen zur Welt. Pferdezüchter aus ganz Deutschland und den Nachbarländern finden den Weg zu dem abgelegenen Gestüt.

Anfragen aus der ganzen Welt

Anfragen aus ganz Europa, ja sogar Neuseeland und Russland belegen das gestiegene Interesse am Erhalt dieser alten Pferderasse. Zumal Schwarzwälder sich auch für den therapeutischen Bereich sehr gut eignen. „Ein Pferd hat auf den Menschen eine erzieherische Wirkung und kann die Persönlichkeitsentwicklung entscheidend prägen“, erklärt dazu Katharina Blattert. Nicht das Reiten, sondern der Umgang mit dem Pferd sei ausschlaggebend.

Auch das gehört dazu. Die Hufe der Pferde müssen sauber gemacht werden, ehe man sie vor die Kutsche spannt. | Bild: Martha Weishaar

Werner Blattert lobt die Anspruchslosigkeit seiner Pferde. „Schwarzwälder sind charakterstark, auch weniger erfahrene Reiter kommen mit ihnen klar. Viele Menschen haben doch heutzutage gar keine Zeit für ihr Reitpferd. Ein Warmblütler muss aber jeden Tag bewegt werden.“ Erst jüngst wurden die Zuchterfolge von Familie Blattert bei einer Kaltblutprüfung in St. Märgen wieder ausgezeichnet. Ihre Stute „Anni“ belegte dort den zweiten Platz.

Das Pferd ist ein guter Kamerad

„Als ich in den 1960er und 70er Jahren mit unseren Pferden beim Lenzkircher Eulogius-Ritt war, sagten andere Pferdehalter zu mir ‚Was willst Du denn hier mit Deinem Ackergaul?‘“, schmunzelt Werner Blattert heute. Für ihn ist ein Pferd ein sehr guter Kamerad. „Der geht mit Dir durch dick und dünn.“

An der Landwirtschaftspolitik haben Werner und Simon Blattert einiges auszusetzen. Gerade für die überwiegend klein strukturierten Betriebe in unserer Region laufe vieles falsch. Allein schon topographisch bedingt sei die hiesige Landwirtschaft nicht wettbewerbsfähig, man könne nur in Nischen bestehen. Die Flächensubventionierung komme hauptsächlich Großlandwirten mit mehreren Tausend Hektar zugute. Sinnvoller wäre es, Umweltleistungen von Landwirten stärker zu fördern, meint Simon Blattert. Dass Lebensmittel in Deutschland so wenig kosten, sieht Familie Blattert freilich auch sehr kritisch. „Hätten wir angemessene Preise, bräuchte es keine Subventionen.“ Für Flugreisen haben die Menschen Geld, aber das Essen soll möglichst billig sein, moniert der Senior.

Landwirte müssen sich an Regeln halten

Landwirte seien heute sehr gut ausgebildet, wägen sorgfältig ab, wann sie was spritzen oder Gülle ausbringen, merkt Katharina Blattert dazu an. Auch sie ist Agrarwissenschaftlerin, aus der Städterin wurde längst eine begeisterte Bäuerin. Von ihrer Arbeit im Landwirtschaftsamt kennt sie zwei Seiten der Landwirtschaft. Die der Kontrolleurin und die der Kontrollierten. Dass auch Landwirte sich an vereinbarte Regeln halten müssen, steht für sie außer Frage. „Das Landwirtschaftsamt kontrolliert nicht, um die Landwirte zu ärgern, sondern um zu prüfen, ob das, was beantragt wurde, auch gemacht wird und Zahlungen gerechtfertigt sind“, erklärt sie. Keiner werde schließlich gezwungen, Fördermittel zu beantragen.

Gleichwohl räumt auch sie ein, dass das Regelwerk und der bürokratische Aufwand stetig zunehmen. Zum schlechten Ruf der Landwirtschaft haben ihrer Ansicht nach auch Landwirte selbst beigetragen. „Landwirte müssen mehr Aufklärung betreiben, ihre Höfe öffnen, damit Verbraucher sehen können, wo die Lebensmittel herkommen“, fordert sie. Denkbar wäre sogar, dass Schulen das Thema Landwirtschaft aufgreifen. Ihren eigenen Hof öffnet die Familie Blattert auf Nachfrage gerne, sie beteiligt sich alljährlich am Kinderferienprogramm und ist dort immer ausgebucht. Kinder stehen sowieso im Fokus der Familie. Daniel und seine Frau haben drei Kinder, Katharina und Simon erwarten im November ihr zweites. Danach wird manche Aufgabe neu verteilt werden müssen.

