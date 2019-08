von Stefan Limberger-Andris

Im Dezember soll die Sanierung der Einsegnungshalle auf dem Friedhof Bonndorf in Angriff genommen werden. Die Arbeiten sollen Ende März 2020 abgeschlossen sein. Nicole Messerschmidt vom Stadtbauamt Bonndorf erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Sanierungskonzept.

Der Gemeinderat stimmte Bauvergaben zur Sanierung der Einsegnungshalle von rund 497 130 Euro zu. Die Kostenschätzung für die Sanierung liegt bei 600 000 Euro, im kommunalen Haushalt sind für die Gesamtmaßnahme 650 000 Euro eingestellt.

Sanierung statt Neubau

Ein Neubau der Einsegnungshalle würde rund eine Millionen Euro kosten, hatte Bürgermeister Michael Scharf dem ehemaligen Gemeinderat im vergangenen März noch vorgerechnet. Die Grundsatzentscheidung zu sanieren, hatte der Gemeinderat noch vor der Kommunalwahl im vergangenen Mai getroffen.

Am äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes werde sich baulich nicht allzu viel ändern, so Messerschmid. Die meisten Arbeiten fallen in den Innenräumen der Einsegnungshalle an. Am augenfälligsten seien die Einrichtung von zwei Aufbahrungsräumen und einer Kühlzelle, eine barrierefreie Toilette sowie die Anpassung der von der Geistlichkeit genutzten Räume. Auch werde der Boden der Einsegnungshalle komplett neu gefliest, Wandputz und Deckenverkleidungen erneuert.

Halle erhält eine Glasfront

Um wetterunabhängiger als mit der jetzigen, einseitig geöffneten Halle zu werden, werde eine Glasfront als Alu-Schiebe-Fassade in dem jetzt noch offenen Eingangsbereich eingebaut, eine elektrische Fußheizung soll in den kühleren Jahreszeiten für angenehmere Innentemperaturen sorgen. Die Heizkosten über Strom werden günstiger ausfallen als ein Einsatz durch eine Solarthermieanlage, die einen Pufferspeicher benötige, ging Nicole Messerschmid auf eine Frage von Stadtrat Matthias Woll (Bürgerliste) ein. Eine mögliche Umrüstung der Heizmethode sei allerdings im Bedarfsfall problemlos möglich.

Der Bonndorfer Gemeinderat vergab denn auch Gewerke zur Sanierung der Einsegnungshalle in der Gesamtsumme von rund 497 130 Euro. Das sind knapp 10 000 Euro mehr als die bisherige Kostenschätzung. Bürgermeister Michael Scharf zeigte sich jedoch erfreut, dass durch eine beschränkte Ausschreibung durchweg Handwerksbetriebe aus der Region zum Zuge gekommen seien.