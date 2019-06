von Erhard Morath

In der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach feierten die Katholiken Fronleichnam, personell bedingt nicht in jeder der ehemaligen Pfarreien, aber doch in Gündelwangen, Ewattingen und Bonndorf. Wegen der unsicheren Wetterprognose, wie es Stadtpfarrer Fabian Schneider den Gläubigen in der Kirche St. Peter und Paul in Bonndorf eingangs erläuterte, habe man bereits am Vortag die traditionelle Sakramentsprozession zu mehreren Altären nach dem Festgottesdienst unter freiem Himmel vor dem Bonndorfer Schloss abgesagt.

Nichtsdestotrotz hatte der alternative Gottesdienst mit integrierter Prozession innerhalb der Pfarrkirche jene würdige Ausstrahlung, die dem Hochfest des Leibes und Blutes Christi (Fronleichnam) seit dem frühen Mittelalter nach wie vor gebührt. Gedanken und Lesungen zur Erinnerung an das letzte Abendmahl mit Brot und Wein vor dem Kreuzestod zogen sich durch den Verlauf der gesamten Eucharistiefeier.

Wandlung und Kommunion spielten in besonderer Weise die eigentliche Hauptrolle. Am Ende folgte die sogenannte Aussetzung, die Anbetung der in einer prächtigen Monstranz eingefügten konsekrierten Hostie und eine innerhalb des Kirchenumgangs praktizierte Prozession. Wobei der Pfarrer das „Allerheiligste“ durch die Gänge und Bankreihen trug.

Das Gotteshaus war dicht besetzt. Die in Tracht- und Uniform angetretenen Abordnungen der Feuerwehr, der Kolpingfamilie, des Trachtenvereins, des Roten Kreuzes, die Erstkommunionkinder, die Ministranten aus Wellendingen und Bonndorf und die Stadtmusik Bonndorf unter Stabführung ihres Dirigenten Daniel Weißer trugen zu einem selten zu erlebenden bunten Bild samt musikalischer Bestnoten bei.

Die Traditionen

In seiner Festpredigt ging Pfarrer Fabian Schneider auf sieben Aspekte des Brotbrechens ein. Dabei bediente er sich einer Passage des Thomas von Aquin, der 1264 diese Sequenz „Lauda Sion“ verfasst hatte. Brot, das selbst ewiges Leben und gleichsam Lebensspender sei, verdeutliche Gemeinschaft der Liebe Gottes. Diese Gottesliebe werde deshalb an Fronleichnam durch die Straßen und Häuserzeilen der Gemeinden getragen. Vielerorts werden uralte Bräuche gepflegt – Blumenteppiche, Bootsprozessionen, Hausaltäre, um nur einige zu nennen.

Dankeschön

Abschließend bedankte sich Pfarrer Fabian Schneider bester Laune namentlich bei allen Vereinen und Personen, die mit der Vorbereitung und der Gestaltung des Festtages zu tun gehabt hatten, einschließlich der Stadtmusik, die sämtliche Lieder aus dem Gotteslob anstelle des Orgelspiels begleitete hatte, mit einem herzlichen „Vergeltsgott“. Mit „Ich bete an die Macht der Liebe“ gelang ihr überdies, ein zusätzliches emotionales Ausrufezeichen zu setzen. Die Kolpinggemeinschaft Bonndorf erntete für ihr Blumenbildkunstwerk am Treppenaufgang zur Kirche Lob und Beifall.

Weltlicher Teil

Nach dem Ende des Gottesdienstes formierte sich ein langer Umzug, vorneweg die Stadtmusik, der sich mit Marschmusik in Richtung Gasthaus „Kranz“ bewegte. Dorthin hatte die Pfarrgemeinde die Vereinsformationen zum Frühschoppen geladen.