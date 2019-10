von Martha Weishaar

Fridolin und Daniel Duttlinger sind die einzig Verbleibenden, die noch einen der drei „Auenhöfe“ bewirtschaften. Ihre beiden Nachbarn haben die Landwirtschaft längst aufgegeben. Mitte der 1950er Jahre waren drei Landwirte in den Bonndorfer Westen ausgesiedelt. Schon damals wollte man Höfe aus der Stadt raus haben. „Obwohl die Landwirtschaft damals noch einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute“, sagt Fridolin Duttlinger. Sein Vater war einer der drei „Siedler“.

Die abgeschiedene Lage erweist sich heute als Vorteil. Berufsbedingten Clinch mit Nachbarn kennen Duttlingers nicht. Ihre Felder liegen größtenteils nahe beim Hof, da spielt es kaum eine Rolle, um welche Tageszeit man Gülle ausbringt. Ein, wenn auch etwas anders geartetes, Nachbarschaftsproblem indes bleibt ihnen trotz abgelegener Lage nicht erspart: Samenflug von Disteln aus einem angrenzenden Acker, den ein Hobbylandwirt bewirtschaftet.

Das Zufüttern von eigenem Getreideschrot befördert die Masterfolge bei den Bullen in Duttlingers Stall. | Bild: Martha Weishaar

Auf drei Seiten rahmen Duttlingers Felder diesen Acker ein. In der Blühmischung, die der Hobbylandwirt dort aussäte, sprießen Ackerdisteln. Der Wind verteilt deren Samen weit übers Land, sodass die angrenzenden Felder im kommenden Jahr mit Disteln übersät sein dürften. „Diese Menge Disteln müsste nicht sein. Das tut weh, wenn man so etwas sieht“, klagt Fridolin Duttlinger.

Das besondere Problem ist, dass Disteln Rhizome (waagrecht kriechende Wurzelgeflechte) bilden. Einmalige Bodenbearbeitung kann diesen nichts anhaben, die Pflanzen wuchern weiter. „Ich hoffe, dass die Disteln bei der zweiten Bodenbearbeitung abgetötet werden können. Was dann noch keimt, muss mit Spritzmitteln bekämpft werden“, sagt der Landwirt. Das bedeutet mehr Aufwand, mehr Kosten und eine zusätzliche Umweltbelastung. Ließe man die Disteln wachsen, brächten sie das Nährstoffkonzept des Ackers aus dem Gleichgewicht. „Die Distel ist ein Lichträuber, gewinnt Überhand und nimmt Nährstoffe weg. Getreide kann sich um sie herum nicht entwickeln“, klagt der 63-jährige Senior. Versuche, das Problem frühzeitig in den Griff zu bekommen, scheiterten. Der Nachbar sei nicht gesprächsbereit, dem Landwirtschaftsamt die Hände gebunden.

Die Serie Die Landwirtschaft und damit die Frage, wie unsere Lebensmittel produziert werden, steht im Fokus wie schon lange nicht mehr. Landwirte, Verbraucher, Umweltaktivisten und Politiker führen eifrig Debatten über Klimawandel, Tierschutz, Artenschwund, Düngemittelverordnungen oder auch die Neuregelung der Agrarförderung. Unsere Zeitung nimmt dies zum Anlass, Landwirte zu fragen, wie es um ihren Berufsalltag, ihre Existenz, aber auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz steht.

Derweil müssen auch in einer Blühmischung nicht per se Disteln vorkommen, wie Duttlingers eigene, angrenzende Blühwiese eindrücklich beweist. „Der Boden auf dem betroffenen Acker wurde offenbar zu wenig bearbeitet. Außerdem hätte man im vergangenen Jahr zwischen Juli und dem Ende der Vegetationszeit nochmal eine Zwischenfrucht ansäen müssen“, erläutert Fridolin Duttlinger die notwendigen Maßnahmen professioneller Bodenbearbeitung und Nährstoffkonzepte.

Landwirte achten auf Fruchtfolge

Daniel und Fridolin Duttlinger beachten auf ihren 26 Hektar Ackerfläche die Fruchtfolge. Auf Raps folgt Winterweizen, dann kommt Braugerste, anschließend Wintergerste und danach Triticale, die frühzeitig abgeerntet wird, so dass dem Boden genügend Zeit bleibt, ehe Mitte August wieder Raps eingesät wird. Eineinhalb Hektar der Flächen sind Blühmischungen. Dazu kommen 15 Hektar Grünland. Bei 20 Mastbullen ist Flächenhunger für Duttlingers kein Thema. Einen Teil des Getreides sowie Heu verkaufen sie.

Vater und Sohn favorisieren dabei die kurzen Wege. Triticale geht als Ganzpflanzensilage in die Biogasanlage des nahe liegenden Ziegelhofs, das Getreide liefern sie an die Mühle nach Wellendingen. Die sechs bis acht Wochen alten Kälber für ihre Bullenmast kaufen sie vom Kollegen in Boll und nach 16 bis 18 Monaten landen die Tiere mit durchschnittlich 400 Kilogramm Schlachtgewicht in der örtlichen Fleischwarenfabrik.

Veränderungen in der Tierhaltung

„Heute erweist es sich als Glück, dass wir den Betrieb nie erweitert haben“, zieht Fridolin Duttlinger zufrieden Bilanz. Mit der Bullenmast sei man längst nicht so gebunden wie mit Milchkühen, erläutert der Landwirt. Die gab Fridolin Duttlinger vor einem Jahrzehnt auf. Der Stall wurde mit Laufboxen modernisiert, aber nicht vergrößert. Die Tiere haben es seither komfortabler, können sich frei bewegen. „Da gibt es kein Gerangel, und sogar die Verladung in den Viehtransporter geht für die Tiere stressfrei über die Bühne“, schildert Daniel Duttlinger die positive Veränderung der Tierhaltung. Ihr landwirtschaftlicher Maschinenpark ist so ausgestattet, dass die Familie unabhängig und schlagkräftig agieren kann.

Vater und Sohn haben neben der Landwirtschaft aber auch noch andere wirtschaftliche Standbeine. Daniel Duttlinger ist von Beruf Zerspanungsmechaniker und in der Eisenbacher Firma Franz Morat stellvertretender Ausbildungsleiter. Fridolin Duttlinger bietet mit seinem Forstschlepper Dienstleistungen als Holzschleifer an und räumt im Winter Schnee. Was sie sich für ihre Landwirtschaft gleichwohl wünschen, sind „gerechte Preise, sodass wir von den Subventionen wegkommen“. Von der Politik fühlen sie sich ähnlich schlecht vertreten wie von ihrem Berufsverband. Aus dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband BLHV trat Fridolin Duttlinger daher schon vor mehr als zwei Jahrzehnten aus.

Sohn wird Betrieb übernehmen

Obschon Vater und Sohn spüren, dass die Akzeptanz für die Landwirtschaft in der Bevölkerung stark nachgelassen hat, wird Daniel Duttlinger den Betrieb übernehmen. „Ich bin damit aufgewachsen, habe Interesse an der Landwirtschaft und will die Familientradition fortführen“, sagt der 30-Jährige. Seine Freundin habe nichts dagegen. Das ist nicht unerheblich, denn der Partner muss in der Landwirtschaft mitziehen, auch wenn das heute nicht mehr bedeutet, dass die Frau stundenlang auf dem Melkschemel hockt. In Spitzenzeiten der Ernte ist es jedoch unerlässlich, dass die ganze Familie mithilft.

Wie andere Landwirte in Bonndorf mit der Situation umgehen

