Peter Muri ist bestes Beispiel dafür, dass man nie aufgeben und auch mit 75 Jahren noch viel bewegen kann. Den 75. feiert er am morgigen Schlossfestsonntag, 28. Juli. Seit der Mann im Ruhestand ist, engagiert er sich in hohem Maß in der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins, sowohl als Wanderführer als auch im Wegebau und der Wegpflege. Inzwischen ist sogar die „Werkstatt“ des Wegebauteams im Schopf hinter seinem Haus an der Rothaus Straße untergebracht.

Bonndorf Der Schwarzwaldverein Bonndorf zählt 358 Mitglieder – sein Wohnzimmer ist die Wutachschlucht Das könnte Sie auch interessieren

Vom Frühjahr bis zum Herbst ist Peter Muri mit Vereinskameraden unermüdlich im Einsatz, hält Stege oder Brücken instand, baut – falls nötig – neue Überquerungen, schaufelt Kies und Erde, wenn starke Regenfälle eins ums andere Mal Wegabschnitte weggeschwemmt haben. Er schneidet Wegweiser frei, reinigt sie von Moos, installiert gemeinsam mit Wegewart Helmuth Günther neue, wenn Souvenirjäger wieder einige unerlaubterweise mitnahmen.

Auch als Wanderführer unterwegs

Peter Muri führt aber auch Wanderungen, seien es längere Touren oder die gemütlichen Sonntagnachmittagswanderungen. Da marschiert man zwischen zwölf und 15 Kilometer, die meisten der Teilnehmer dieser GW-Wanderungen sind im Rentenalter. „Man muss sich im Alter doch nicht mehr plagen“, sagt Peter Muri, der gleichwohl nichts davon hält, träge herum zu sitzen. Bewegung in freier Natur war dem Maler immer wichtig. Während er in früheren Jahren jedoch am liebsten allein unterwegs war, ist mittlerweile der Schwarzwaldverein fast so etwas wie seine Familie geworden.

Fernsehbeitrag über Wutachschlucht

Nachdem er kürzlich in einem Fernsehbeitrag über die Wutachschlucht zu sehen war, wurde er sogar von Wildfremden in Waldshut angesprochen. „Sie habe ich doch im Fernsehen gesehen!“ Man muss genau hinhören, um festzustellen, dass Peter Muri schon auch das eine oder andere gesundheitliche Problem hat. Doch er winkt ab, misst dem nicht allzu viel Bedeutung bei und lebt nach dem Motto: „Mir geht es gut, ich bin zufrieden und nehme das Leben, wie es kommt.“

Rückblick auf Schattenseiten

Derweil hat der Mann durchaus auch Schattenseiten des Lebens kennen gelernt. Seinen Vater hat er nie gekannt. 20 Jahre lang ließ seine Mutter nach ihm suchen, nachdem er im Zweiten Weltkrieg in Rumänien als vermisst gemeldet worden war. Die Oma holte daraufhin seine Mutter Anna und ihn noch während des Krieges von Freiburg nach Bonndorf, wo er im kleinen Häuschen mit Mutter, Oma und Tanten zusammen aufwuchs. Bei Erich Kaiser lernte er nach der Volksschule das Malerhandwerk. Seinerzeit wurde „auf dem Bau“ allerdings noch reichlich Alkohol getrunken. „Bevor wir auf einer neuen Baustelle mit der Arbeit begonnen haben, gab‘s eine Kiste Bier“, erinnert er sich.

Heute sagt Peter Muri: „Das größte Glück in meinem Leben war, dass ich vor 40 Jahren den Weg aus meiner Alkoholabhängigkeit schaffte.“ Erinnert sich, wie kritisch ihn die Menschen jahrelang beäugten, wenn er im Laden für seine Tante mal einen Schnaps zum Einreiben kaufen musste. „Als die Leute um mich herum merkten, dass ich wirklich trocken blieb, wurde ich plötzlich wieder gegrüßt“, schildert er den schweren Weg aus der Sucht. Peter Muri geht offensiv mit dem Thema um. Seit seine Mutter und die Tanten verstorben sind, lebt er allein in dem Häuschen an der Rothaus Straße. Der Mann ist ein Allrounder, versorgt sich selbst und genießt die Zeiten mit seinen Wanderfreunden oder auch die stille Gesellschaft mit seiner zugelaufenen Katze.