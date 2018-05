Bonndorf Die Nachpflanzung im Bonndorfer Gemeindewald geschieht auch durch alte Hasen

Erfahrene Forstleute im Ruhestand unterstützen die Baumpflanzungen im Bonndorfer Wald. Der Kesselberg, der durch den Tornado leergefegt wurde, steht weiterhin im Zentrum der Sorge.

Wo früher finsterer Tann war, ist heute eine Fläche, mehrere Fußballfelder groß, an diesem Frühlingstag gleißendem Sonnenlicht ausgesetzt. Aber nicht lauschig wie eine Sonnen-gekitzelte Lichtung präsentiert sich diese Freifläche. Hier am Kesselberg sieht man immer noch die ganze Brutalität, mit der der Tornado im Mai 2015 dem Bonndorfer Stadtwald zu Leibe gerückt war. Zwar ist das Bruchholz längst aufgeräumt, aber Stümpfe gestorbener Baumriesen sind wie Mahnmale gegen die Umweltverschmutzung und den Klimawandel stehen geblieben.

Zart dazwischen ragen grüne Schutz-Zäunchen in die Höhe. 2016 hat hier ein Arbeitstrupp, der aus Rumänien kam, für die Stadt 25 000 Bäumchen nachgepflanzt: Fichten, Lärchen, Douglasien, Tannen und Ahorn. „Im ersten Jahr hatten wir mit dem Rüsselkäfer Probleme. Im vergangen Jahr haben wir mit 2000 Pflanzungen nachgebessert, davon sind aber nur zehn Prozent angewachsen“, bilanziert Stadtförster Steffen Wolf den Kampf mit, für und gegen die Natur. Es sei nämlich der späte Frost im April 2017 gewesen, der die Pflanzarbeit im davor sehr warmen März fast vollständig zunichtegemacht habe.

Nun sind es wieder rund 5000 Bäumchen, die dieser Tage gepflanzt werden – hier am Kesselberg, im Dillendorfer Wald und im Steinatal. Einen guten Monat später als im Vorjahr ist man an der Arbeit, denn die Natur sei vorher noch nicht so weit gewesen. Dennoch kann Wolf wiederum nicht zufrieden sein. „Es ist viel zu trocken und der Ostwind trocknet noch mehr aus“, erklärt Wolf. Diesmal habe man Pflänzchen im Erdcontainer bestellt. „Wir haben die Hoffnung, dass die etwas besser anwachsen als die mit freien Wurzeln.“

Fast etwas verschmitzt meint Wolf: „Für die Arbeit haben wir unsere Rentner holen müssen.“ Und tatsächlich: Wolfgang Schübel, der 43 Jahre für den und im Bonndorfer Stadtwald gearbeitet hatte, kehrt mit alten Kollegen, Arbeitsgerät und übrigen Pflänzchen in den Händen gut gelaunt aus dem Gelände zurück. „Ans Ausschlafen hat man sich schon gewöhnt und an den Kaffee am Nachmittag“, meint er schmunzelnd über seinen Status als Rentner. Viel Zeit dafür hatte er nicht, denn er ist erst seit diesem April im Ruhestand. Wolfgang Hogg, eigentlich seit Anfang 2017 in Rente, befindet sich ebenfalls im Unruhestand – er erledigt ständig, auf Mini-Job-Basis, Arbeiten in Bonndorfs Natur. „Ich bin froh und dankbar, dass wir die Beiden haben. Wenn ich hier nur zwei Waldarbeiter ins Gelände schicken würde, würden die ja gar kein Ende sehen“, sagt Steffen Wolf.

Mit von der Partie ist ein junger Kollege, Jan Schlageter, der in den vielen nächsten Jahren mit der ständigen Nachbesserung zu tun haben wird. „Man muss sich nur klar machen, dass Buchen 70 bis 80 Jahre brauchen, bis sie fruktifizieren, also eine Naturverjüngung durch Aussamung möglich ist“, so Schlageter. Schon wieder hatte in diesem Januar ein Sturm Schäden verursacht. „Burglind hat uns rund 5000 Festmeter gelegt, 3500 davon sind aufgeschafft“, erzählt der Stadtförster. Allerdings hat er auch zu diesem so genannten zufälligen Ergebnis, das in die Jahresbilanz einfließen wird, weitere Schäden zu vermelden. „Es war der eine Nachmittag, jetzt im April, wo es so geweht hat, da hat es in den aufgeräumten Flächen wieder Schäden gegeben.“ Bei einem Holzeinschlag von rund 16 000 Festmetern, der für ein Wirtschaftsjahr geplant ist, sind 5000 Festmeter eine ganze Menge. „Wir nehmen die natürlich mit ins Jahresergebnis und versuchen, den Gesamthieb nicht zu vergrößern. Aber solche Aufräumarbeiten sind wahnsinnig aufwendig.“

Die Bäume seien eben nicht planmäßig gefällt. „Da liegen einmal zwei oder drei, dann 20 auf einen Schlag, das ist kein schönes Arbeiten.“ Staunend steht der 14-Jahre alte Schüler David Schmidt daneben und hört den Fachleuten zu. „Ich interessiere mich für eine Ausbildung zum Forstwirt“, erzählt der Werkrealschüler aus Ewattingen, der im Stadtwald sein Schulpraktikum absolviert. „Meine Hobbys sind nämlich im Wald spazieren gehen und mit der Familie wandern.“

Der Bonndorfer Wald

Die Gemarkung besteht zu 50 Prozent aus Wald. Jährlich werden rund 16 000 Festmeter Einschlag geplant, für ein Ergebnis von rund 300 000 Euro. Derzeit pflanzen die Waldarbeiter rund 5000 Bäumchen. Zu den Sorgen-Gebieten gehört der vom Tornado geschädigte Kesselberg. Es werden in diesen Tagen nochmals rund 1000 Bäumchen gesetzt. Derzeit ist der Wald sehr trocken. Die dürren Grasflächen könnten schon durch Zigarettenglut Basis für ein Feuer geben.