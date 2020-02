von Erhard Morath

Zur Hauptversammlung des Landfrauen-Bezirks Bonndorf begrüßte die Vorsitzende Karola Morath Vertreterinnen der im Bezirksverein organisierten Landfrauenvereine und Bürgermeister Michael Scharf im „Kranz“ in Bonndorf.

Eva Jost berichtete über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Stolze 34 Anlässe bewältigte der Bezirk und unterstützte dabei die Arbeit der in den Ortsvereinen Engagierten und fungiert als Mittler zum Landfrauenverband in Freiburg. Hinzu gesellten sich beispielsweise die Teilnahme an mehreren Verbandsanlässen, der Besuch und die Besichtigung des Gestüts „Criolo“ auf dem Schlüchtseehof in Grafenhausen, die Frauenaktionswochen, der Bezirkslandfrauentag in Weizen oder jüngst, ein Tagesseminar im Wellendinger Felsenkeller.

Dass trotz des ehrenamtlichen Einsatzes das Ganze auch Geld kostet, das belegte Karin Bartmann mit Zahlen aus ihrem mustergültig geführten Kassenbuch. Und nach dem positiven Votum der beiden Kassenprüferinnen Ursula Hauk und Pia Dörflinger aus Raitenbuch stand der einstimmigen Entlastung nichts mehr im Wege.

Der Landfrauenbezirk Dem Landfraunen-Bezirk Bonndorf gehören 18 Vereine mit 906 Landfrauen an: Blumegg, Bonndorf, Dillendorf, Ewattingen, Grafenhausen, Grimmelshofen, Gündelwangen, Lausheim, Münchingen, Obermettingen, Raitenbuch, Saig, Schönenbach, Schwaningen, Untermettingen, Wangen, Wellendingen und Wittlekofen.

Karola Morath dokumentierte in ihrem Tätigkeitsbericht mit Blick auf das, was für 2020 geplant sei, eine hohe Schlagzahl, mit dem der Vorstand weiterhin unterwegs sein werde. Hervorragend entwickle sich die Unterschriftensammlung für den Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen“. Ausufernde Bürokratie, immense Auflagen bei gleichzeitig negativem Image träfen die Landwirtschaft und dabei nicht zuletzt die Frauen auf den Höfen hart.

Umfragen zeigen: Mehr als die Hälfte sehen die Existenz ihrer Betriebe in Zukunft stark gefährdet. Inzwischen seien mehr als 60.000 Unterschriften gesammelt worden, so dass die Politik sich mit einer tragfähigen Gesetzgebung zu befassen habe, einer von vielen Erfolgen, die durch die organisierte Landfrauenarbeit auf den Weg gebracht werden konnte. In ähnlich erfolgreicher Arbeit haben sich die Landfrauen gegen das „Aus“ der steuerlichen Begünstigung von Fortbildungsmaßnahmen zur Wehr gesetzt und die Beibehaltung der Bildungszeit erreicht.

Bürgermeister Michael Scharf bedankte sich beim Landfrauen-Bezirksverein für die erbrachten Leistungen. Großen Beifall erhielt er auch für seine Zusage, zur Feier des bevorstehenden 70-jährigen Bestehens 500 Euro als besondere Wertschätzung zu spenden.

Diese Termine stehen 2019 an

4. März: Turnusmäßiges Meeting des Bezirks bei und mit Landrat Martin Kistler.

7. März: Besuch bei Anette Klaas im Landratsamt Waldshut am Vortag zum internationalen Frauentag.

14. März: Bezirkslandfrauentag in der Stadthalle Bonndorf, Ausrichter sind Gündelwangen und Wellendingen. (Vorschau auf 2021: Münchingen und Ewattingen richten den Bezirkstag in der Stadthalle Bonndorf aus).

21. April: Besprechung des Bildungsprogrammes der Landfrauen mit Andrea Jansen im Felsenkeller, Wellendingen.

14. Mai: Fachkongress Landesgartenschau Überlingen.

11. Juli: Besuch der Landesgartenschau Überlingen. Oktober 2020: „Frauen und Nachhaltigkeit“ im Paulinerheim, im Rahmen der Frauenaktionswochen.

7. November: Delegiertentag der Landfrauen in Mühlingen, „Impulse-Begegnungen-Austausch“ für 21 Personen aus dem Bezirk Bonndorf.