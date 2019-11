von Stefan Limberger-Andris

Die Mensa Logofit der Realschule Bonndorf wird ab Januar privat betrieben. Birgit Eske, die bislang als Angestellte der Stadt Bonndorf Verantwortung für den Betrieb hat, übernimmt das Logofit zum Jahresbeginn auf eigenes unternehmerisches Risiko. Die Finanzhoheit und der Betrieb als solches verbleiben aber weiterhin bei der Stadt Bonndorf.

Das Logofit Rund 6000 Menüs gehen im Laufe eines Schuljahres über den Thekentisch der von Birgit Eske geleiteten Mensa, sagte Bürgermeister Michael Scharf im Januar im Gemeinderat. Das sind täglich in etwa 70 Essen. Hauptklientel seien Fünft- bis Siebtklässler des Bildungszentrums Bonndorf, unter die sich auch Lehrkräfte mischten, die Aufsichtspflichten wahrnehmen. Derzeit kostet eine Mahlzeit 3,50 Euro, ab September 2020 dann 4 Euro.

Für die Schüler bleibt im Grunde alles beim Alten, genau so, wie sie es seit vier Jahren kennen, in denen Birgit Eske das Logofit leitet. Einzige Veränderung wird das erweiterte Angebot von Getränken, Snacks und Backwaren sein. Die bisher dafür zuständige Bonndorfer Bäckerei zieht sich aus der Belieferung zurück und Birgit Eske übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zur Aufgabe des Kochens und der Ausgabe des Mittagessens. Dies sei ihr persönlicher Wunsch gewesen, erläuterte Bürgermeister Michael Scharf im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das qualitativ hohe Niveau des Essensangebots soll auch künftig erhalten bleiben, versicherte Birgit Eske. Das Angebot am Kiosk werde ab Januar Zug um Zug erweitert. Der Kiosk soll auch während der eigentlichen Mittagessensausgabe geöffnet haben. Birgit Eske überlegt sich derzeit, wie dafür die personelle Besetzung im Logofit gestaltet werden muss.

Den bisher durch das Sekretariat organisierte Verkauf der Essensmarken übernimmt künftig Birgit Eske, erläuterte Michael Scharf. Die Stadt gewähre hierfür einen gewissen kommunalen Zuschuss. Auch trage die Stadt die anfallenden Fixkosten am Gebäude. Die betriebliche finanzielle Abwicklung verbleibe jedoch bei Birgit Eske.

Birgit Eske wird die Mensa auch außerhalb der bisher für die Realschule reservierten Zeiten von 7.15 bis 15.30 Uhr nutzen können. Wie dies geschehen soll, dies obliege allein ihr, erklärte Michael Scharf. Auf jeden Fall sei kein konzessionierter gastronomischer Betrieb im klassischen Sinne vorgesehen. In dieser Hinsicht habe es auch keine behördlichen Anträge gegeben, sagte der Bürgermeister.

Wie genau sie die über die fixierte Schulzeit hinaus verbleibenden Stunden nutzen wird, sei noch offen, sagte Birgit Eske. Dies lasse sie auf sich zukommen. Sicherlich werde sie jedoch auch die Möglichkeit der Sitzplätze im Freien nutzen. Im Außenbereich stehen rund 20 Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Ob auch ein Betrieb während der Schulferien stattfinden wird, sei noch nicht entschieden.

Lehrkräfte freuen sich

Rektor Felix Lehr und Konrektor Tilman Frank zeigten sich offen für die anstehenden Veränderungen. Das Logofit werde weiter an Attraktivität gewinnen, zeigte sich Tilman Frank sicher. Der eigentliche Mensabetrieb für die Schüler komme dem Offenen Ganztagesangebot der Realschule im Bildungszentrum entgegen. Durch Birgit Eske habe sich das Essverhalten der Realschüler positiv verändert. Nicht nur Fünf- bis Siebtklässler nutzten das Logofit, auch höhere Klassenstufen seien vermehrt in der Mensa anzutreffen.

Derzeit gibt Birgit Eske bis zu 85 Mittagessen täglich an Schüler aus – mehr gehe logistisch einfach nicht. An vier Tagen, an denen die Mensa geöffnet hat, werden somit insgesamt 180 bis 250 Essen ausgeben, durchschnittlich sind es 200. Im Schuljahr 2019/20 besuchen 551 Realschüler das Bildungszentrum. Birgit Eske hat sechs Jahre lang die Mensa der Grundschule Bonndorf geleitet und kümmert sich nunmehr seit vier Jahren das Logofit der Realschule.