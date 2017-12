Bonndorf "Die Leute waren zufrieden"  Petra Kaiser vom Organisationsteam zum Bonndorfer Weihnachtsmarkt

Der Dritte Weihnachtsmarkt am Bonndorfer Schloss ist direkt vor Heiligabend gewesen. Mitte dieser Woche gab es letzte Abbauarbeiten. Eine Bilanz mit Petra Kaiser vom Organisationsteam.

Frau Kaiser, sind Sie zufrieden mit dem Verlauf des dritten Weihnachtsmarktes, den Sie gemeinsam mit dem Arbeitskreis organisiert haben?

Ja, eindeutig! Die Stimmung war sehr weihnachtlich. Die Leute waren ausgeglichen und zufrieden und das hat man dem ganzen Markt angemerkt, es war freudig und nichts war hektisch. Die Leute waren irgendwie schon angekommen. Rein von der Organisation her, war es in diesem Jahr natürlich eine Herausforderung mit dem vorherigen Schneefall. Der Bauhof musste den ganze Platz scheefrei machen, was er mit der Schneefräse auch hervorragend gelöst hat. Die Elektriker haben tolle Arbeit geleistet – in diesem Jahr hatten sie durch die Vorverlegung ja einen Tag weniger zur Verfügung, das gilt natürlich auch für die Hüttenaufbauer. Also das war eine gute Gemeinschaftsleistung.

Es waren wieder über 20 Buden aufgebaut. Ist das das richtige Maß, oder sollten es mehr sein?

Wir hatten letztes Jahr 24 Hütten. In dem Rahmen wollen wir uns auch weiter bewegen. Viel größer wollen wir uns nicht ausbreiten. Einerseits gibt der Platz nicht viel mehr her. Und wir wollen das Gemütliche, Kleine, Überschaubare in der Atmosphäre vor dem Schloss. Auf die Weise ist es ein Ort der Begegnung, der nicht in Kommerz versinkt.

War es auch die richtige Mischung vom Angebot her?

Im Prinzip schon. Wir suchen immer ein Gleichgewicht zwischen den gastronomischen Ständen und den Kunsthandwerkern. Und wir werden auch nächstes Jahr sicher keinen Essenstand mehr dazu nehmen. Da haben wir genügend. Kunsthandwerker können gerne noch hinzu kommen

Der Termin mit dem vierten Adventswochenende ist spät, diesmal musste ein Tag vorverlegt werden. Gab es darauf Reaktionen?

Alle Aussteller hatten wir im Vorfeld abgefragt, ob sie sich mit uns auf dieses Wagnis einlassen. Nachdem wir die Zusagen hatten, haben wir schon in der ersten Jahreshälfte 2017 festgemacht, dass wir das auch durchziehen. Was wir intern abgesprochen haben: Wenn wir wieder an einem Samstag direkt vor Heiligabend öffnen, ob wir dann nicht später anfangen sollten. Wir hatten diesmal um 11 Uhr offen und erst ab 13 Uhr hat man gemerkt, dass die Leute langsam kommen. Im Vorfeld habe ich aber schon sehr viel Positives gehört, dass das ein tolles Datum ist. Auch von Auswärtigen. Auch die Musikbeiträge haben gepasst, konnten diese Grundstimmung auffangen und verstärken und waren immer wieder Publikumsmagneten.

Werden Sie im kommenden Jahr etwas anders machen?

Nächstes Jahr machen wir wieder Samstag und Sonntag öffnen. Vom Datum her ist das genauso nah am Heiligen Abend wie in diesem Jahr. Das müssen wir auch so machen, denn die Hütten bekommen wir nicht früher. Große Änderungen stehen nicht an. Das Konzept steht. Wir werden aber weiterhin nach Kunsthandwerk Ausschau halten.

Zur Person

Petra Kaiser, 47, ist Chefin der Bonndorfer Touristinformation, Marketingleiterin für das Bonndorfer Glasfasernetz und auch Mitglied des Komitees, das seit drei Jahren den Bonndorfer Weihnachtsmarkt in der romantischen Atmosphäre vor dem Bonndorfer Schloss organisiert.