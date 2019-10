von Martha Weishaar

Herr Bündert, was sind aus Sicht des BLHV-Ortsvereins momentan die größten Probleme in der Landwirtschaft?

Die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, befindet sich in einer Sackgasse. Die Betriebe werden zu immer mehr Wachstum und Ertragssteigerung genötigt. Das ist politisch gesteuert. Da werden Grenzen überschritten. Doch bei dem Preisdruck muss man eine gewisse Betriebsgröße haben, um ein Familieneinkommen zu sichern. Mein Stallbau zum Beispiel wäre für 60 Kühe nicht gefördert worden, also habe ich mit dem Neubau die Betriebsgröße verdoppelt. Die doppelte Anzahl von Kühen bedeutet aber auch mehr Fläche und damit mehr Arbeitszeit.

Was läuft in der Landwirtschaftspolitik falsch?

Eben dieser Zwang zum Wachsen. Der Leitspruch ‚wachse oder weiche‘ ist nicht richtig. Auf lange Sicht ist für mich nur ein gesundes Wachstum richtig, gute Arbeitsqualität zu erhalten und den Betrieb mit vorhandenen Ressourcen bestmöglich zusammen zu halten. Landwirte sind arbeitswirtschaftlich an einem Punkt angekommen, wo es jedem langt.

Zur Person Landwirtschaftsmeister Friedrich Bündert ist 34 Jahre alt und Vater zweier Kinder. Er bewirtschaftet mit seiner in Teilzeit berufstätigen Frau Corina und seinen Eltern sowie einem Auszubildenden in Wittlekofen einen 120 Hektar großen Biohof mit 85 Milchkühen und 40 Stück Jungvieh. Für den Eigenbedarf hält er zwei Schweine und ein paar Hühner. Seit knapp fünf Jahren führt er den Vorsitz im Ortsverein des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes Bonndorf (BLHV). Dieser zählt derzeit 84 Mitglieder.

Was läuft an der Agrarförderung falsch?

Generell bräuchten wir gar keine Förderung, wenn unsere Produkte entsprechend honoriert würden. Denn an sämtliche Fördermaßnahmen sind Auflagen geknüpft. Das schränkt unser Handeln ein und verursacht viel bürokratischen Aufwand. Ich glaube, die Politik will diese Abhängigkeit. Jeder Landwirt versucht doch, alles richtig zu machen. Bestes Beispiel ist die Düngeverordnung. Die wurde so oft überarbeitet, dass nicht mal die Kontrolleure wissen, was sie kontrollieren sollen. Uns Landwirten dreht man dann einen Strick daraus.

Woran könnte es liegen, dass Landwirte ihre Interessen vom BLHV häufig nicht gut genug vertreten fühlen?

Anderer Leute Arbeit zu kritisieren ist einfacher, als selbst etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen. Der Verband setzt sich für vieles ein. So versuchen wir regelmäßig, unsere Interessen im Wegebau und deren Unterhaltung mit der Stadtverwaltung vereinen zu können. Aktuell kämpfen wir gemeinsam mit den Kollegen aus Wutach und Stühlingen wegen der neuen Düngeverordnung dafür, dass aussagefähige Bodenproben entnommen werden. Bisher wurde unserer Ansicht nach fehlerhaft beprobt. Bonndorf ist ‚rotes Gebiet‘, die Auflagen könnten also noch strenger werden. Wenn wir gemeinsam kämpfen, ist die Aussicht auf Erfolg größer, als wenn jeder allein seine Interessen vertritt. Persönlich bin ich als Biolandwirt davon zwar nicht betroffen, aber ich setze mich für die Kollegen ein. Insgesamt haben Landwirtschaftsverbände es aber schwer, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Die Landwirtschaft hat mit wenigen Arbeitsplätzen kein Ansehen. Also spielen wir für die Politik keine wichtige Rolle.

Friedrich Bündert ist Vorsitzender des BLHV-Ortsvereins Bonndorf. Er betreibt mit seiner Frau Corina in Wittlekofen einen Biobauernhof.

Wie steht es um den Zusammenhalt unter Landwirten?

Teilweise herrscht großer Neid untereinander. Und doch gibt es auch Lichtblicke, wo Betriebe erfolgreich zusammenarbeiten.

Gibt es Gräben zwischen konventionell wirtschaftenden und Biolandwirten?

Heute nicht mehr, aber während meiner Ausbildung wurden wir belächelt und verspottet. ‚Ihr Ökos werdet sowieso scheitern, ihr habt keine Zukunft‘, wurde mir gesagt. Dabei war die Entscheidung meiner Eltern, auf Bio umzustellen völlig richtig. Ich habe das noch nie bereut.

Bonndorf Wetterextreme bringen Bauern in der Region Bonndorf in Not Das könnte Sie auch interessieren

Braucht es mehr Bio-Landwirte?

Aktuell stellen viele Betriebe um, 50 Prozent wären aber Quatsch. Biolebensmittel waren ein Nischenmarkt, wo sollen die alle plötzlich ihre Milch oder andere Produkte loswerden. Schwarzwaldmilch nimmt schon jetzt keine weiteren Biomilchlieferanten mehr an.

Welche Rolle spielt für die Landwirte in der Region die Topographie?

Im Vergleich zu den Ebenen im Norden und Osten Deutschlands ist die Bewirtschaftung hier viel anspruchsvoller. Mit demselben Aufwand könnte man dort die doppelte Fläche bewirtschaften. In Wittlekofen und Wellendingen haben die Landwirte leider eine Flurbereinigung blockiert. Dabei hätte das für die Landwirte vieles verbessert und der Wegebau wäre bezuschusst worden.

In den kommenden 30 bis 40 Jahren muss die Lebensmittelproduktion weltweit verdoppelt werden. Wie kann die Landwirtschaft das bei gleichzeitig weniger Fläche schaffen?

Die Produktivität muss noch mehr gesteigert werden, aber durch die Düngeverordnung sind den Landwirten die Hände gebunden. Auch in Bonndorf geht demnächst durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes wieder Ackerland verloren.

Inwieweit verändert digitale Technik die Landwirtschaft?

Ich habe selbst vor fünf Jahren einen Melkroboter angeschafft und spüre die Arbeitsentlastung. Andernfalls hätte ich einen Melker einstellen müssen. Neue Technik wird sich durchsetzen und die Arbeitsbelastung reduzieren. Ein Bauer, der Melkroboter, Futtermischroboter, Anschiebe- und Spaltenroboter einsetzt, spart viel Zeit im Stall und dem Tierwohl kommt das meist auch zugute.

Worin sehen Sie die größte Herausforderung für die Landwirtschaft in naher Zukunft?

Dass wir mehr Akzeptanz und unseren Platz in der Gesellschaft finden.

Die Serie Die Landwirtschaft und damit die Frage, wie unsere Lebensmittel produziert werden, stehen im Fokus wie schon lange nicht mehr. Landwirte, Verbraucher, Umweltaktivisten und Politiker führen eifrig Debatten über Klimawandel, Tierschutz, Artenschwund, Düngemittelverordnungen oder auch die Neuregelung der Agrarförderung. In einer Serie haben wir die Landwirte aus Bonndorf und Wutach vorgestellt und gezeigt, wie sie ihre Nische gefunden habe und mit der Siutaion umgehen.

Die Landwirte aus Bonndorf und Wutach und ihre Konzepte

Bonndorf Die Schwarzwälder Kaltblüter von Familie Blatter aus Dillendorf sind in ganz Europa gefragt Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf Gefiederte Mitarbeiter im Einsatz: Marc Preiser vom Ziegelhof Bonndorf legt viel Wert auf Bewegungsfreiheit seiner Hühner Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf In Boll setzen die Bauern auf Zusammenarbeit und Kollegialität Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf-Wittlekofen Für Banjamin Isele ist Landwirt ein Traumberuf Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf-Wellendingen „Landwirt ist der interessanteste Beruf“, sagen Arnold und Fridolin Dietsche, obwohl die Bedingungen immer schwieriger werden Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf Die Zeiten für Landwirte werden härter – diese Erfahrung haben auch die Schafzüchter Ernst und Anna Maria Brendle aus Brunnadern gemacht Das könnte Sie auch interessieren