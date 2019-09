von Cornelia Selz

Die Landfrauen von Wellendingen beginnen schon jetzt mit den Vorbereitungen für ihren alle zwei Jahre stattfindenden Adventsbasar, der sich in Bonndorf und Umgebung großer Beliebtheit erfreut. Bei einem Treff zur Ideenfindung entschloss man sich, Stofftragetaschen für Kuchen- und Tortencontainer aus Plastik zu nähen.

Eine Idee, die besonders gut zu Landfrauen passt, sind sie doch bei Festen der Garant für leckeren selbstgebackenen Kuchen und Torten. Der Hintergrund: Tortencontainer aus Plastik gewährleisten keine 100-prozentige Sicherheit, um den Kuchen darin gefahrlos zu transportieren. Es soll doch schon vorgekommen sein, dass der Verschluss nicht so hielt, wie angenommen, und das gute Resultat der Backkunst auf dem Boden landete.

Gemeinsam näht es sich leichter

Nun trafen sich sechs Landfrauen mit vier Nähmaschinen und zwei Bügeleisen mit der Vorsitzenden der Wellendinger Landfrauen, Eva Jost, im Bürgerhaus von Wellendingen zum Nähen der Taschen. Einige Teile waren schon zugeschnitten und ordentlich mit einem Stoffband zusammengebündelt, weitere wurden aus verschiedenen Stoffen zusammengestellt und zugeschnitten. Bunte Stoffe, gestreift und kariert, aus leichterem oder festerem Stoff, und sogar aus Leinenbordüren mit Schwarzwaldmotiv garantieren dafür, dass jede Tasche anders und ein Unikat ist.

Unter fachkundiger Anleitung von Klara Bernhart, mit 80 Jahren die älteste in der Runde, begannen die Nähmaschinen zu surren und die Frauen die einzelnen Teile zusammen zu nähen – gar nicht so einfach, denn schließlich sind die Taschen rund und aus doppeltem Stoff gefertigt. Doch man half sich gegenseitig mit Rat und Tat, trennte auch einmal ein kurzes Stückchen wieder auf, hatte immer mehr Spaß an der Sache und freute sich zusammen über die Fortschritte an den einzelnen Taschen. Wenn jede Näherin ihre Taschen zu Hause hätte alleine nähen müssen, wäre es bestimmt nicht so gut gelaufen, und es hätte nicht so viel zum Lachen gegeben, meinten die Frauen. Nebenher wurden von der Büglerin Nähte und Umschläge gebügelt, denn gut gebügelt ist halb genäht.

Ein weiterer Nähabend wird nötig sein, um weitere Taschen zu nähen. Dann werden die Resultate bis zum 23. November, dem Tag des Basars, erst einmal von der Bildfläche verschwinden und die Landfrauen werden sich den anderen Ideen zuwenden, die sie sich bereits für ihren Basar ausgedacht haben. Lassen wir uns überraschen.