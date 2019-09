von Stefan Limberger-Andris

Welches sind die drei beliebtesten Reiseziele der Bonndorfer?

Unsere Kunden, nicht nur Bonndorfer, sondern auch aus dem Landkreis Waldshut und dem Landkreis Hochschwarzwald, reisen gerne in den Süden. Vom Verkauf aus zu urteilen, ist wohl das Reiseland Nr.1 momentan noch immer Spanien. Ferner werden sichere Urlaubsgebiete – Deutschland-Italien-Griechenland-Madeira-Portugal-Zypern – gerne bevorzugt gebucht. Die nahen Ziele sind Favoriten für die Sommersaison 2019 und die buchenden Kunden. Nachgefragt werden auch Nur-Flüge in Städte von Deutschland – Italien – Niederlande – USA – Großbritannien und so weiter.

Patricia Schwanke-Kech arbeitet im Reisebüro und kennt die Vorlieben der Kunden. | Bild: privat

Hat sich in den vergangenen Jahren hierbei etwas geändert?

Geändert hat sich nicht so viel. Die Kunden wollen in ein sicheres Urlaubsland reisen, das ist weiterhin wichtig. Viele wollen mit Familie verreisen, und wenn Kinder dabei sind, dann sollte es sicher sein.

Welcher Trend zeichnet sich bei den Reisezielen der Bonndorfer ab, in- oder ausländische?

Unsere Kunden aus dem Reisebüro machen gerne im Ausland Urlaub. Die Buskunden vereisen im In- und Ausland. Kunden, die mit dem eigenen Pkw reisen, bevorzugen meist Ziele in Deutschland, Österreich sowie in Italien.

Auch Italien, hier Cinque Terre, ist ein beliebter Urlaubsort. | Bild: Annette Reuther/dpa

Welche Reisemittel (Privatauto, Bus, Bahn, Schiff, Flugzeug) bevorzugen die Reisenden, die bei Ihnen buchen?

Der größte Anteil unserer Kunden reist mit dem Flugzeug, und mit unserem Reisebus. Kreuzfahrt-Kunden haben wir natürlich auch, aber mit dem Schiff zu verreisen, ist immer noch etwas ganz Besonderes.

Haben Sie auch schon mal darauf hingewiesen, dass bestimmte Reisemittel umweltschonender sind als andere, etwa beim CO 2 -Ausstoß?

CO 2 -Ausstoß – das ist das große Thema – natürlich auch in der Reisebranche. Dazu muss ich ehrlich sagen, dass wir – also ich und meine Mitarbeiter – noch nie explizit darauf hingewiesen haben. Lediglich beim Buchen von Reisen in deutsche Städte, mache ich auf die Bahn aufmerksam, anstatt das Flugzeug zu nehmen. Jedoch möchte ich diese Entscheidung meinen Kunden überlassen. Umwelt-Gedanken beschäftigen uns schon. Wir selbst achten bei unserem Fuhrpark auf die Umwelt. Gut wäre, wenn alle sich Gedanken dazu machen würden.

Trotz der Klimadiskussionen verreisen die meisten Bonndorfer auch heute noch mit dem Flugzeug. | Bild: Frank Rumpenhorst/dpa

Haben Kunden bereits bei der Buchung konkrete Vorstellungen über das Reisemittel?

Ja, sehr viele unserer Kunden haben konkrete Vorstellungen, wo die Reise hingehen soll und auch, mit welchem Reisemittel sie reisen wollen.