von Wolfgang Scheu

Miriam Scheu, Vanessa Karbowiak, Julia Jonitz und Martina Jägler sind vier junge kreative Frauen aus Holzschlag. So manches haben sie schon gebastelt für ihre Lieben oder, um ihr Heim zu verschönern. Und sie haben sich hie und da untereinander ausgetauscht. „Warum sollen wir das nicht gemeinsam tun?“, war dann die Frage. Gesagt, getan: Eine Einladung wurde an die Zielgruppe verteilt, das sind alle Holzschläger/innen (inklusive Grünwald und Glashütte).

Am Donnerstagabend war die Auftaktveranstaltung im Holzschläger Schulhaus. Und siehe da, ein ganzes Dutzend kreativer Damen aus Holzschlag ist der Einladung gefolgt, von drei weiteren weiß man schon, dass sie das nächste Mal dazustoßen. Lange Reden gab es nicht, es ist ja auch keine Gründungsveranstaltung eines neuen Vereins, sie wollen einfach das Dorfleben bereichern, gemeinsam kreativ sein, basteln, nähen, häkeln und lustig sein.

Verfaltet – plötzlich wurde aus dem zweiten Häschen ein großer Fuchs.

Also haben sie kurz miteinander angestoßen und schon ging es los am großen Tisch. Martina Jägler gab an diesem Abend den Ton an. „Wenn ihr wänn, dann könne mir noch so ein Has bastle?“ Und hält ein Origami-Osterhäsle in die Höhe. Papierbögen wurden verteilt und nach ihrer Anleitung gefaltet. „Jetzt müsste jeder 16 Quadrate gefaltet haben“ – Martina Jägler hält ihre Vorlage in die Höhe. „Jetzt von oben rechts und links noch zwei Dreiecke“. Sie sei keine Lehrerin, meint Martina Jägler, doch ihre didaktischen Fähigkeiten sind unübersehbar.

Sie eilt von Platz zu Platz, dort wo ein fragendes Gesicht nicht mehr weiter weiß, oder ein dezentes „häh“ oder „hmm“ zu hören ist, da hilft sie. „Jetzt drückener die Ohre an de Rücke, so dass es en halbe Has isch“ (die alte Heimat am Kaiserstuhl ist nicht zu verleugnen). „Nit ganz eng am Schlawittle hebe“ (der einzige Herr im Raum – der von de Zittung – scheint etwas grobmotorisch). Am anderen Ende des langen Tisches gibt es eine kreative Pause, der Korken der Sektflasche (alkoholfrei natürlich) knallt.

Supersüße Osterhäschen

Am Ende können Lehrerin und Schüler stolz sein, die Origami-Osterhäschen sind allesamt super süß geworden. Manche haben schon mit flinken Fingern das dritte Exemplar gefertigt. Der Mann von der Zeitung gibt nach dem zweiten Exemplar auf. Das erste Häschen schaut einwandfrei aus, beim zweiten kam – bei gleichem Papierbogen und gleicher Anleitung – aus Versehen ein wesentlich größerer Fuchs raus – er muss sich einmal verfaltet haben.

„Was machen wir beim nächsten Mal?“, kam der freudige Ruf einer der Teilnehmerinnen in die Runde. Das werden sie noch entscheiden. Eine WhatsApp-Gruppe haben sie ins Leben gerufen, um sich kurzfristig zu besprechen. Das Ganze wird von den Ideen Aller leben. Es ist kein Kurs mit einer „Lehrerin“, wer eine Idee hat, wird das Wissen und die damit verbundene Freude mit den anderen teilen. Der erste Abend war vielversprechend, die positive Energie deutlich.

Sicher ist, dass sie sich am Donnerstag in zwei Wochen wieder im Holzschläger Schulhaus treffen werden, die kreativen Damen und hoffentlich auch ein paar Herren aus Holzschlag, Grünwald und Glashütte. Und wenn sie dann „ganz kreativ“ sind, dann sieht man sie künftig vielleicht auch beim Weihnachtsmarkt oder beim Bonndorfer Kreativmarkt, die Damen (und Herren) vom sogenannten „HKK“ – dem Holzschläger Kreativ Kreisel.