Bonndorf Die Gündelwanger Landfrauen fühlen sich wie eine große Familie

Der Landfrauenverein in Gündelwangen feiert 50-jähriges Bestehen. Die dienstälteste Vorsitzende erzählt aus der Geschichte des Vereins.

Erika Schübel ist die dienstälteste Landfrauenvorsitzende in Gündelwangen gewesen. Fast 20 Jahre stand sie dem Verein vor, der in diesem Monat sein 50 Jahre währendes Bestehen feiert. „Es war einfach damals die beste Möglichkeit, Leute im Dorf kennenzulernen“, sagt Erika Schübel. Deshalb sei sie auch praktisch von Anfang an dabei gewesen. Damit meint sie die Zeit ihres Zuzugs nach der Hochzeit mit ihrem Mann Wolfgang, als sie aus dem Heimatdorf Bettmaringen nach Gündelwangen unter das Dach der Schwiegereltern eingezogen war.

Anschluss im Dorf

Mit der Schwiegermutter gemeinsam sei sie damals zu den Gündelwanger Landfrauen gegangen. Gut dreieinhalb Jahrzehnte ist das her. „Ich habe dieses Vereinsleben ja auch aus Bettmaringen gekannt, dort war meine Mutter Vorsitzende“, erzählt sie. Zu den für sie eindrucksvollsten Erlebnissen gehören allerdings tatsächlich einige aus der jüngeren Zeit, als die jetzige Vorsitzende Claudia Scharf schon mit am Ruder war. „Unser Landfrauentheater ist während der Proben schon stressig, aber es ist auch eine sehr schöne Sache“, lobt sie die Initiative der heutigen Gündelwanger Oberlandfrau, die auch noch ihrem Mann und dessen Arbeitskraft für die unvergesslichen Theaterabende eingebracht hat. Denn dieser, Bürgermeister Michael Scharf, schreibt „seinen Landfrauen“ die Rollen auf den Leib. „Beim Theaterspielen lernt man sich doch noch auf eine ganz andere Weise kennen“, sagt Erika Schübel. Dass in diesen Stücken alle gleichviel Rollenanteil haben, findet sie gut, „aus sozialen Gründen“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Gute Mitarbeit unter Mitgliedern

„Ich war sehr aktiv im Landfrauenverband und habe da aus anderen Orten gehört, dass es schon Vereine gibt, in denen man den Frauen ständig flattieren muss. Das macht die Arbeit für die Vorstände sehr schwierig.“ Anders sei das in Gündelwangen, das habe ihr in all den Jahrzehnten so gut gefallen. Klassische Probleme, wie sie auftauchen, wenn Frauen auf einem Haufen sind, gebe es so gut wie nicht. Im Gegenteil, bestes Beispiel dafür sei die Frauenfasnacht, die hervorragend funktioniere – auch das ist eine Initiative der Vorsitzenden Claudia Scharf.

Männer helfen mit

Gemeinsames Arbeiten sei so ein Kitt, bei dem man sich kennen und schätzen lernen würde. „Früher haben wir noch aus dem ganzen Dorf Altglas zusammengesammelt und beim Feuerwehrhaus sortiert, das war immer eine schöne Atmosphäre.“

Und ganz besonders war für die Frauen die Teilnahme bei der Landesgartenschau in Villingen-Schwenningen vor acht Jahren. „Für unsere Verhältnisse haben wir damals sehr viel vorbereitet, Holunderblütensirup, Bärlauchsalz, Kuchen im Glas oder auch Kirschlikör. Dann haben wir dort in Schichten geschafft. Das war ein Riesenerfolg“, erinnert sich Erika Schübel. Schön sei es, dass inzwischen selbstverständlich die Männer der Landfrauen mit anpacken, wenn es Feste, wie zum Beispiel das Bonndorfer Schlossfest, vorzubereiten gibt. „Was die Frauen früher alles selbst geschleppt haben, war nicht normal.“ Höhepunkte im Jahreslauf sind nach wie vor auch Ausflüge. Sehr präsent ist für Erika Schübel noch eine Bootsfahrt im Rahmen eines solchen Ausflugs, bei dem tatsächlich einige Frauen ihren großen Spaß hatten – die weniger wasserscheuen. Andere hätten fast beleidigt auf übermütige Spritzer – mit Absicht oder durch wackelige Boote verursacht – reagiert.

Auch dunkle Kapitel

„Das Schrecklichste, was ich je mitbekommen habe, war der Ausflug, als Hildegard Hofmeier gestorben ist. Wir sind gewandert, haben noch Bowle getrunken und sind dann bei einer Hütte angekommen. Sie hat noch gesagt: Jetzt freue ich mich auf einen Wurstsalat. Zwei Minuten später war sie tot.“ Das werde sicher niemand, der dabei war, jemals vergessen. Bei den Hauptversammlungen gedenken die Frauen auch jedes Mal ihrer Toten. Neben den Höhen und Tiefen sind es aber vor allen Dingen auch regelmäßige kleine Ereignisse, wie das Turnen, das seit Jahrzehnten läuft, oder die unregelmäßigen Vorträge, die das Leben auf dem Dorf durch die Landfrauen bereichern.

Das Jubiläum

Am Samstag, 16. Juni, sind alle Mitglieder der Gündelwanger Landfrauen eingeladen und ebenso ihre Freunde, sprich alle Gündelwanger Vereine und Landfrauenvereine, mit denen sie enger verbunden sind. Nach dem Gottesdienst in der Gündelwanger Kirche und Sektempfang im Foyer der Stadthalle wird die bayerische Kabarettistin Franziska Wanninger, Trägerin des ersten Anerkennungspreises Bonndorfer Löwe, ausgeschrieben von Folktreff und der Stadt Bonndorf, ihr nagelneues Programm aufführen. Es trägt den Titel „Furchtlos glücklich“.