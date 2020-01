von Juliane Kühnemund

Nach dem Brand eines älteren Bauernhauses in Bonndorf-Brunnadern in der Nacht zum Freitag ist ein Todesopfer zu beklagen. Im Wohnbereich des Gebäudes hat die Feuerwehr einen Toten entdeckt, so die Informationen der Polizei. Rund 100 Einsatzkräfte waren bei dem Brand des alten Fachwerkhauses stundenlang im Einsatz.

Identifizierung konnte noch nicht erfolgen

Bei dem Brand des Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Brunnadern ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Eine zweifelsfreie Identifizierung konnte bislang noch nicht erfolgen, ein 69 Jahre alter Bewohner des Hauses werde aber vermisst, so die Polizei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er der Tote. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus, so Mathias Albicker, Pressesprecher im Polizeipräsidium Freiburg.

Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr wurde der integrierten Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst in Waldshut ein Gebäudebrand in Bonndorf-Brunnadern gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort ankamen, stand das Jahrhunderte alte Fachwerkhaus bereits in Flammen.

Feuerwehrfrau musste behandelt werden

Etwa 100 Feuerwehrleute, die Feuerwehr Bonndorf mit allen Abteilungen, bekämpften den Brand und haben ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindert. Für die Person im Wohnbereich des Hauses kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Bis Freitagmorgen waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Erschwerend für die Löscharbeiten war, dass bedingt durch den Frost das Löschwasser auf der Straße sofort gefror, weshalb mit einem Radlader Kies auf der Straße verteilt wurde. Eine Feuerwehrfrau stürzte dennoch und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Das Haus wurde nach Angaben der Polizei durch den Brand vollständig zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300.000 bis 400.000 Euro. Die Polizei nahm im Laufe des Freitags die Ermittlungen zur Brandursache auf.