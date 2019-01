von sk

Die Feuerwehr hat bei einem Löscheinsatz in Bonndorf eine Tote gefunden. Gegen 6.40 Uhr wurde am Donnerstag aus der Kirchstraße in Bonndorf eine Rauchentwicklung gemeldet. In einer Wohnung im Erdgeschoss hat die Feuerwehr Rauch und offenes Feuer festgestellt. In einem Zimmer wurde eine ältere Frau leblos gefunden. Der Rettungsdienst hat vier weitere Bewohner wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hinweise auf Fremdverschulden liegen laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Brandort unternommen.