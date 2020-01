von Cornelia Selz

Die Feuerwehrabteilung Boll mit ihrem Abteilungskommandanten Christian Utz wurde 2019 zu drei Einsätzen gerufen. Aus dem Schriftführerbericht bei der Hauptversammlung ging hervor, dass es auch im eigenen Ort einen Großbrand auf dem Hof von Philipp Käppeler, eine landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle brannte, gab.

Zu einer technischen Hilfeleistung (THL), ein Fleischtransporter hatte auf der Ortsdurchfahrtsstraße von Boll seine Ladung verloren, wurde die Wehr ebenfalls gerufen. Giovana Begemann, eine der zwei Frauen der Abteilung Boll, und Michael Käppeler absolvierten den Truppführerlehrgang. Philipp Baumgartner kann nun nach bestandenem Lehrgang die Wettkämpfe als Schiedsrichter beobachten und beurteilen.

Dank für Zusammenarbeit

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Philipp Käppeler geehrt. Von der Feuerwehr Bonndorf gehörte Tobias Amann zu den Gratulanten, der sich für die gute Zusammenarbeit bedankte. Gemeinderätin Heidi Saddedine überbrachte den Dank der Stadt Bonndorf. Sie freute sich, dass die Feuerwehrabteilung Boll 67 Stunden für die Dorfpflege aufbrachte. Diskutiert wurde die immer noch nicht fertiggestellte Stellfalle mitten im Ort. Christian Utz probte mit seiner Mannschaft in 15 Proben Ernstfälle.

Zudem war eine Probe mit der Abteilung Ebnet und man zeigte in der Herbstabschlussprobe seine Schlagkraft. Ebenso war man bei der Chilbiprobe in Bonndorf mit von der Partie. Die Proben wurden zu 88 Prozent besucht, womit Christian Utz zufrieden war. Beim Brand in Brunnadern übernahm die Abteilung die Brandwache.