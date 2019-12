von Martha Weishaar

Sprechtage im Rathaus“ – diese Rubrik im amtlichen Gemeindeblatt gibt allwöchentlich einen Überblick über Beratungs- und Hilfsangebote vor Ort. Welche Stelle konkret welche Anliegen klären kann, das stellen wir unseren Lesern im Einzelnen vor.

Die städtische Fachstelle für Integration berät alle Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Geflüchtete handelt oder um Menschen, die aus anderweitigen Gründen ihren Lebensmittelpunkt nach Bonndorf verlegt haben, und sei dies auch nur vorübergehend. Integrationsmanagerin Silvia Maier ist zentrale Anlaufstelle. Unterstützt wird sie von Lena Hozik, insbesondere während Krankheits- oder Urlaubszeiten.

Termin Die Sprechstunden der städtischen Fachstelle für Integration sind montags von 15 bis 17 Uhr, dienstags von 8.30 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte „Café Vielfalt“ in der Schweizer Straße. Die Serie „Sprechtage im Rathaus“ – was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Angebot? Diese Zeitung fragte nach und wird in den folgenden Wochen die einzelnen Beratungs- und Hilfsangebote vorstellen.

Die Mitarbeiterinnen des Rathauses beraten und unterstützen Migranten in allen Lebensbereichen, sei dies bei der Arbeitsplatzsuche, in Finanzfragen oder bei der Vereinbarung von Facharztterminen, um einige Beispiele zu nennen. Sie wirken auch bei Antragstellungen mit, denn häufig erweisen sich dabei mangelnde Sprachkenntnisse als großes Hindernis. Aus demselben Grund helfen sie bei Bewerbungsschreiben oder erklären Inhalte amtlicher Schreiben. Die Beraterinnen sind eng vernetzt mit den Mitarbeiterinnen des Bürgerservices.

Die Beratungen finden im Café Vielfalt in der Schweizer Straße statt. Diese Umgebung wurde bewusst gewählt, da zum einen die Hemmschwelle für Ratsuchende niedriger, zum anderen die Atmosphäre angenehmer ist als in einem Amtszimmer. Das Beratungsangebot ist dazu gedacht, die Integration ausländischer Mitbürger zu erleichtern und zu fördern.

Ein Blick auf weitere Beratungsstellen in Bonndorf

Bonndorf Um gut informiert in den Ruhestand zu gehen, können sich Bonndorfer von Versicherungsfachmann Gerhard Bauer beraten lassen Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf Sprechtage im Rathaus: Einmal monatlich bietet seit 15 Jahren der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas eine Sprechstunde in Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf Der Kaffeetreff der Caritas in Bonndorf bietet die Möglichkeit zum Austausch für Menschen mit psychischen Erkrankungen Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf Die psychologische Beratung des Kreisjugendamts in Bonndorf bietet Hilfe beim Erwachsenwerden und bei der Erziehung Das könnte Sie auch interessieren