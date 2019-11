von Ralph Seifermann

Wahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen bei der Hauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Bonndorf auf der Tagesordnung. Vom Bezirk Breisgau war die stellvertretende Vorsitzende Gerda Bohn-Sommer gekommen, die die Ehrungen vornahm.

Sie hatte die Freude, Karl-Heinz Fischer für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der DLRG Bonndorf das Ehrenabzeichen in Gold überreichen zu können. Für 40 Jahre wurden Barbara Behrens, Gernot Geng und Michaela Landwerlin mit dem Ehrenabzeichen in Silber geehrt. Ebenso das silberne Ehrenabzeichen bekamen Lena und Timo Gschlecht, Gerd Isenberg, Rosalie Müller und Doris Gantert für 25 Jahre Vereinstreue verliehen.

Gerda Bohn-Sommer beglückwünschte die Geehrten und überbrachte der Ortsgruppe Bonndorf anschließend den Dank des Bezirks. Die Ortsgruppe leiste sehr viel, vor allem, was Ausbildung und die Jugendarbeit betrifft. Edith Stallmann, die im Bezirk als Leiterin des Bereichs Ausbildung tätig ist, bringe eine gute Leistung, lobte Bohn-Sommer. Neben der Aus- und Weiterbildung stehen auch die Neuschwimmer-Ausbildung sowie der Wachdienst bei der DLRG im Vordergrund.

Unter der Wahlleitung von Stadtrat Gernot Geng wurde Johanna Podeswa als Beisitzerin der Technischen Leitung einstimmig in den Vorstand gewählt. Sie übernimmt das Amt von Rolf Gantert, der, wie er selbst sagte, für die Jugend Platz mache. Die DLRG-Vorsitzende Tanja Rendler bedankte sich bei Rolf Gantert, der von 1982 bis 1991 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden innehatte und damals für die Wache in Schluchsee, das Motorboot und für vieles andere zuständig war und von dem man nie ein Nein höre, wenn es ums Helfen gehe, so die Vorsitzende. Sie überreichte ihm für seine jahrzehntelange Unterstützung ein Präsent.

Die weiteren Vorstandsmitglieder, die zu wählen waren, wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Das sind die Vorsitzende Tanja Rendler, die stellvertretende Vorsitzende Marika Kessler, Kassiererin Verena Johner, Beisitzerin Anna-Lena Jost sowie die Kassenprüfer Barbara Behrens und Kurt Kaltenbach.