von Juliane Kühnemund

„Die Kommunalwahlen bilden das Herz der Demokratie.“ Mit diesen Worten eröffnete der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisverbandsvorsitzende Felix Schreiner die Versammlung zur Nominierung der CDU-Kandidaten für den Kreistag im Wahlkreis VI. Mit zwölf Kandidaten gehen die Christdemokraten ins Rennen. Trotz einer kurzfristigen Änderung auf der Liste, fiel das Votum der 39 Wahlberechtigten eindeutig aus. Für die Nominierungsversammlung trafen sich die CDU-Mitglieder erstmals in der "Krone" in Holzschlag. Schreiner zollte allen Kandidaten Respekt. Die Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen und Verantwortung zu übernehmen, zeuge von großem Demokratieverständnis.

Wenig Verständnis hatte Schreiner für den kurzfristigen Rückzieher von Christian Behringer, Bürgermeister von Grafenhausen. Behringer sitzt für die CDU im Kreistag und hatte sich bereit erklärt, erneut auf der CDU-Liste zu kandidieren. Knapp zwei Stunden vor Beginn der Nominierungsversammlung, um 16.55 Uhr, habe er per E-Mail mitgeteilt, dass er beabsichtige, die Seiten zu wechseln. „Christian Behringer kandidiert jetzt auf der Liste der Freien Wähler“, informierte Schreiner. Diesen Sinneswandel bezeichnete er als bedauerlich und ärgerlich. „So eine Situation habe ich noch nie erlebt, wir müssen die Entscheidung aber akzeptieren.“

Eine riesige Enttäuschung

Gabriele Schmidt, ehemalige Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU Ühlingen-Birkendorf, bezeichnete den Rückzieher als „im höchsten Maße undemokratisch und unkollegial“. Kreisrat Ingo Bauer (Bonndorf) sprach von einer riesigen Enttäuschung. Der Bonndorfer CDU-Chef Max Nägele informierte, dass er noch vor vier Wochen die klare Zusage von Christian Behringer erhalten habe: „Ich kandidiere für die CDU.“ Hermann Majocko (Stühlingen) meinte, er hätte von einem Bürgermeister ein anderes Verhalten erwartet, eine so kurzfristige Absage sei mehr als ärgerlich.

Plan B klappt

Christian Jäger, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Grafenhausen, sah in Behringers Rückzieher einen klaren Wortbruch. Er bedauerte Behringers Entscheidung, wurde aber auch gleich aktiv, um einen „Plan B“ umzusetzen. Per WhatsApp fragte er in Grafenhausener CDU-Kreisen nach, wer Interesse an einer Kandidatur hätte. Postwendend erhielt er auch eine Antwort von Ahmet Bostancioglu, der sich bereit erklärte, den freien Platz auf der CDU-Liste auszufüllen. Gesagt, getan: Die Kandidaten-Vorschlagsliste wurde geändert und Felix Schreiner konnte als Versammlungsleiter wieder zur Tagesordnung übergehen. Die Versammelten stimmten dafür, die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf der Liste aufzuführen.

Ingo Bauer (Bonndorf) ist seit fünf Jahren im Kreistag. Der 51-Jährige, der auch Mitglied des Bonndorfer Gemeinderats ist, ist der Ansicht, dass sich die Arbeit im städtischen Gremium und im Kreistag gut verbinden lässt. Er will der Region in Kreisparlament mehr Gehör verschaffen.

Die Kandidaten

