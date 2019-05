von Juliane Kühnemund

Das Wetter war ja nicht unbedingt ideal für ein Fest im Freien. Nichtsdestotrotz nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, beim von der CDU Bonndorf auf die Beine gestellten Familienfest ein buntes Rahmenprogramm zu genießen und mit den Kandidaten für den Gemeinderat und den Kreistag ins Gespräch zu kommen.

Die CDU hatten am Sonntag zum Familienfest am Schlossgarten eingeladen. Im kleinen Festzelt hatten die Kandidierenden für musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Most und diverse Leckereien gesorgt. In gemütlicher Atmosphäre ließ es sich dort bestens aushalten und die Gelegenheit, den 18 Gemeinderatskandidaten „auf den Zahn“ zu fühlen, wurde reichlich genutzt. Den Fragen der Besucher stellten sich auch etliche Kreistagskandidaten, die genauso wie der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner zu diesem Wahlkampftermin der anderen Art nach Bonndorf gekommen waren.

Großes Interesse an Stadtrundfahrt

Großes Interesse weckten die kommunalpolitischen Stadtrundfahrten mit Ingo Bauer (Stadtrat) und Nicole Messerschmid vom Stadtbauamt. Die Fachfrau aus dem Rathaus erläuterte während der Fahrt die jüngsten Großprojekte wie die Stadthallensanierung, in die knapp fünf Millionen Euro investiert wurden. Weitere Stationen waren das Schwimmbad, hier laufen derzeit ebenfalls Umbauarbeiten (Kosten rund 150 000 Euro), Neubaugebiet Mittlishardt III (Kosten: zwei Millionen Euro) oder auch der Sportplatz, für dessen Sanierung insgesamt 750 000 Euro an Kosten entstanden sind.

Asphaltiert ist mittlerweile auch der Parkplatz, der künftig auch als Fahrrad-Verkehrsübungsplatz genutzt werden kann. Infos zum Breitbandausbau, Nahwärmenetz, Schmidts Markt Neubau, geplanter Schul- und Schlosssanierung, Einsegnungshalle und Bergstraßensanierung rundeten die Rundfahrt ab. Anregungen von den Fahrgästen wurden bei dieser Gelegenheit ebenfalls aufgenommen.

Faszinierend: Gespannt verfolgten die Zuschauer die Greifvogelschau von Falkner Franz Ruchlak, im Bild mit seinem Weißkopfseeadler. | Bild: Juliane Kühnemund

Ein Höhepunkt war die Greifvogel-Show von Falkner Franz Ruchlak, der es den Zuschauern ermöglichte, Weißkopfseeadler, Uhu, Wüstenbussarde, Turmfalke und Lugger im wahrsten Sinne des Wortes hautnah zu erleben.