Bonndorf Die Bonndorferinnen treiben es bunt bei der Frauenfasnacht

Beste Stimmung herrscht bei der Bonndorfer Frauenfasnacht. Narrenmutter Sibylle verabschiedet sich mit dem Versprechen, bei den Umzügen künftig mit Pferd teilzunehmen.

An Lebensfreude kaum zu überbieten war die Bonndorfer Frauenfasnacht, ein weiteres Mal ausgetragen von den Gündelwanger Landfrauen in der dortigen Schule. Von überall her waren die Närrinnen geströmt, um dabei zu sein, bei einem Treiben, das kaum bunter sein konnte. Fantasievolle Kostüme beflügelten sicher die Stimmung. Vor allem aber war es die Einstellung und Moral, die diese Fasnachterinnen adelte. Wie angeknipst waren sie von der ersten Minute an. „Die Frauen sind wahnsinnig, so eine Stimmung bekommen Männer nicht hin“, sagte Friedhelm, als Musikus der einzig zugelassene bekennende Mann im Saal.

Claudia Scharf, Oberlandfrau und Initiatorin der Bonndorfer Frauenfasnacht, begrüßte eine wahre „närrische High Society“: Narrenmutter Sibylle, Räubermutter Martina aus Gündelwangen, Frosch-Queen Gabi aus Wellendingen, das Königinnengespann aus Wittlekofen, Annemarie und Monika, sowie die Ober-Sumpflochhexe Tanja. „Ich würde sagen, unsere Frauenquote stimmt“, sagte Claudia Scharf, die nach abermals perfekter Vorbereitung unter ihrem Zepter die Moderation des Abends erstmals Petra Isele überließ.

Die musste nur kurz antippen und der gesamte Saal sang wie aus einer Kehle „Das ist doch Wahnsinn“ und kündigte somit selbst ein Wolfgang Petry-Medley an. Rosemarie Stegerer in der Bütt’ charakterisierte den Traummann und meinte dann resignierend, das sei der, den die anderen haben, oder auch keiner: „Ihn zu wünschen ist nicht schlecht, drum feiern wir hier das Frauenrecht.

“ Erika Schübel konnte als Klofrau mit Fug und Recht behaupten: „Ich weiß über jeden Scheiß Bescheid.“

Bunte Tänze kamen von den Bonndorfer Flip-Heuhüpfern, von den Wellendinger Landfrauen in Krachledernen, der CLUB aus Bonndorf flog im Entenschwarm hoch über den neuen Dorfplatz ein und einen fulminanten Hutmachertanz im „Fluch-der-Karibik“-Stil legten die heimischen Landfrauen auf’s Parkett.

Zu Ehren der scheidenden Gündelwanger Narrenmutter Sibylle gab es das Seniorenmedley mit Claudia Scharf, Mali Scheu und Michaela an der Gitarre, die niemand anderes war, als der kurzerhand zur Frau gewandelte Bürgermeister. Nach dem berühmten Spider-Murphy-Gang-Hit ging es um ein Münchner Altersheim, „Komm flies’ mir das Bad“ à la fröhliche Weihnachten auf Spanisch oder „See You Later my Rollator“, weckten Fantasie und Erinnerungen. Noch-Narrenmutter Sibylle, diesmal mit Einhorn dabei, versprach, dem Fasnachtsumzug in der folgenden närrischen Zeit in Gündelwangen mit Pferd beizuwohnen – als Sicherheitsbeitrag anstelle der nicht mehr beschützenden Polizei.

Text, Pointendichte und Schauspiel der Drei Wiiber (Claudia Scharf, Erika Schübel, Mechtild Nägele) waren wiederum ein Unterhaltungswunder der Sonderklasse, eingeläutet vom erwartungsfrohen Saal mit: „Auf’s Läbe, äbe, sag’ i doch. Prost.“ Das wiederum entpuppte sich als abendlicher Leitspruch, der ausgiebig, bis weit nach Mitternacht, tanzenden Bonndorfer Närrinnen in Gündelwangen.