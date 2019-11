von Martha Weishaar

Das Weihnachtsfest rückt näher. Unweigerlich kommen damit Weihnachtswünsche auf. Dabei ist es mit Weihnachtswünschen so eine Sache. Die einen wissen vor lauter Wohlstand schon gar nicht mehr, was sie sich noch wünschen könnten. Andere hingegen sehen überhaupt keinen Weg, wie sie sich selbst einen bescheidenen Herzenswunsch erfüllen könnten und wären schon über kleine Dinge froh, die die meisten selbstverständlich kaufen.

Die Bonndorfer Christbaum-Wunschaktion will in der Weihnachtszeit genau denjenigen Menschen eine Freude machen, die sich eben nicht alles zu jeder Zeit leisten können. Bereits zum dritten Mal können all diese Mitbürger beim Bürgerservice im Rathaus einen Wunschzettel ausfüllen. Der wird am Christbaum vor der Sparkasse angebracht, von dem ihn diejenigen, die über genügend Mittel verfügen und anderen eine Freude machen wollen, abnehmen. Das Ganze verläuft vollkommen anonym. Die erfüllten Wünsche werden beim Bürgerservice abgegeben und an die jeweiligen Empfänger weitergeleitet.

In dieses Sparschwein bei der Sparkasse können auch Kleinbeträge einbezahlt werden, um nicht erfüllte Weihnachtswünsche doch noch zu verwirklichen.

Beim Lesen der Wunschzettel bekommt man einen Eindruck, in welcher Lage sich Mitbürger befinden, die einen Wunschzettel formulieren. Gutscheine für Lebensmittel, Schuhe, Winterjacken, Kinderkleidung oder einen warmen Schlafanzug – lauter Dinge, die für viele selbstverständlich sind und gekauft werden, wenn man sie braucht. „Manch einer kann sich nur auf diesem Weg ein besonderes Festtagsessen kochen“, sagt Lisa Maier vom Bürgerservice.

Sie und ihre Kollegin Daniela Ganter koordinieren die Christbaum-Wunschaktion. Für die beiden Frauen verläuft die Aktion nicht ganz ohne Emotionen. „Es ist auch für uns berührend, die Freudentränen zu sehen, wenn jemand seinen Wunsch erfüllt bekommt“, sagt Daniela Ganter und denkt dabei an die Situation, als im vergangenen Jahr ein Mädchen einen gebrauchten Puppenwagen in Empfang nehmen durfte.

Wunsch-Aktion Bis zum 6. Dezember können bedürftige Mitbürger Weihnachtswünsche im Höchstwert von jeweils 30 Euro beim Bürgerservice im Rathaus abgeben. Die Einkommensgrenze für Einzelpersonen liegt bei 1000 Euro monatlich, für jeden weiteren Erwachsenen erhöht sie sich um 400, für jedes Kind um 300 Euro. Bis 19. Dezember können Wünsche erfüllt und ebenfalls im Bürgerservice abgegeben werden. Alternativ besteht in der Sparkasse die Möglichkeit der Geldspenden, mit denen offen gebliebene Wünsche erfüllt werden.

2017 gab es die Christbaum-Wunschaktion erstmals. 66 Wünsche wurden damals geäußert, im vergangenen Jahr waren es bereits 98. Alle konnten erfüllt werden, und sei es mit dem Inhalt des Sparschweins in der Sparkasse, in welches auch Kleinbeträge einbezahlt werden können.

Dabei gibt es auch Mitbürger mit sehr niedrigem Einkommen, die sich scheuen, an der Wunschaktion teilzunehmen. Rentner mit extrem niedriger Rente oder Familien sowie junge Menschen, die infolge Krankheit oder Arbeitsplatzverlust von einem Tag auf den anderen bedürftig werden. „Viele zögern es so lange wie möglich hinaus, Unterstützung zu beantragen oder im Tafelladen einzukaufen“, beobachtet Daniela Ganter. Die Hürde sei oftmals hoch, die Leute schämen sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nicht selten solche, die ein Leben lang hart gearbeitet haben.

Es geht nicht nur um Materielles

Derweil geht es bei Weihnachtswünschen nicht zwangsläufig um Materielles. Es kam durchaus vor, dass Wünsche geäußert wurden, die man in keinem Geschäft kaufen kann – selbstgebackene Weihnachtsplätzchen oder Hilfe beim Putzen. Auch die wurden erfüllt. Die Adventszeit scheint also doch eine „Zeit der offnen Herzen“ zu sein, wie ein bekannter Kinderliedermacher singt.