Bonndorf Die Bonndorfer Sportkegler sind wieder auf Erfolgskurs

Die Bundesligafrauen des SKV Bonndorf freuen sich über ihren ersten Saisonsieg. Damit sind die Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Das Männerteam siegt beim Tabellenletzten der Verbandsliga.

Lange hat die erste Frauenmannschaft des SKV Bonndorf auf den ersten Saisonsieg warten müssen. Am fünftletzten Spieltag war es nun soweit. Gegen den Tabellenvorletzten VfB Sangerhausen setzte sich die Mannschaft mit 6:2-Punkten bei 3247:3227 Kegel durch und hat damit die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Nachdem die Partie in der Start- und Mittelpaarung äußerst ausgeglichen verlief, sorgte das Schlusspaar für die entscheidenden Punkte und Kegel. Jana Bachert und Andrea Cosic sicherten sich dabei mit 581 und 570 Kegel auch noch die Tagesbestleistungen. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand auf den Nichtabstiegsplatz nun noch vier Punkte. Es könnte auf ein Endspiel am letzten Spieltag hinauslaufen. Am 25. März empfangen die SKV-Keglerinnen die DJK Ingolstadt. Der Aufsteiger belegt aktuell den drittletzten Platz. Dort würden die Bonndorfer am Ende gerne stehen.

Drei verlorene Spiele in der Verbandsliga standen in der Bilanz der ersten Männermannschaft für das Jahr 2018. Allerdings hatte man in den ersten drei Spielen auch die Topmannschaften der Verbandsliga als Gegner. Auch wenn es gegen den Tabellenletzten ESV Weil/A9 Malsburg knapper herging als erwartet, reichte es am Ende zum ersten Sieg des neuen Jahres. Stefan Dornfeld gelang gleich zu Beginn mit 591 Kegel das beste Bonndorfer Ergebnis und der erste Mannschaftspunkt.

Danach taten sich seine Kollegen mit aber dem Gegner schwer. Stephan Busser und Bastian Gantert konnten ihre Duelle noch gewinnen. Das bessere Gesamtergebnis von 3352:3304 Kegel rettete letztlich den 5:3-Erfolg. Mit diesem Sieg kehrt die Mannschaft in die Erfolgsspur zurück und klettert auf den vierten Tabellenplatz.

Einen überraschenden Sieg konnte auch die zweite Frauenmannschaft feiern. In der Landesliga setzte sie sich mit 5:3 Punkten bei 3115:3098 Kegel gegen den Zweitplatzierten Denzlingen durch. Mit einer sehr guten Mannschaftsleistung rettete man am Ende einen knappen Vorsprung im Gesamtergebnis über die Runden. Für das beste Ergebnis sorgte Bettina Helmle mit 566 Kegel. Trotz des Sieges bleibt die Mannschaft aber weiterhin auf dem letzten Platz der Landesliga. Nicht ganz so gut in Form zeigte sich die X1-Mannschaft, die gegen Bräunlingen klar mit 1:7 Punkten und 2957:3124 Kegel unterlegen war. Hubert Haury erreichte als einziger Kegler seine Normalform und erzielte mit 530 Kegel das beste Ergebnis der Mannschaft.

Da das Spiel der ersten Frauenmannschaft vom kommenden Sonntag auf den 11. März verlegt wurde und die zweite Frauenmannschaft spielfrei ist, stehen am Wochenende lediglich zwei Wettkämpfe auf dem Spielplan. Am Samstag gastiert die erste Männermannschaft um 14.15 Uhr in Waldkirch und am Sonntag spielt die X1 um 14 Uhr in Rottweil.