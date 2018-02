Bonndorf Die Bonndorfer Feuerwehren hatten zwei Einsätze am Wochenende

Wegen eins Kaminbrands und zur Rettung eines hilflosen Menschen rückte die Bonndorfer Feuerwehr am Wochenende aus.

Gleich zwei Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Bonndorf am Wochenende ausrücken. Die Abteilungen aus Bonndorf und Gündelwangen wurden am Sonntag um 13.50 Uhr zu einem Kaminbrand gerufen. Glanzruß oder Hartruß entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung, insbesondere von Festbrennstoffen wie Holz. Dieser Ruß lagert sich ab und kann zum Schornsteinbrand führen.

Beim Vorgehen in das Gebäude in Gündelwangen wurden mehrere Atemschutztrupps eingesetzt. Mit der Drehleiter wurde der Kaminbrand von oben beobachtet. Ein Kaminbrand ist nicht zu unterschätzen, heißt es in der Meldung der Bonndorfer Feuerwehr. Dabei können sich im Kamin Temperaturen von bis zu 1000 Grad entwickeln. Ein Schornsteinbrand darf nicht mit Wasser gelöscht werden, da das plötzliche Abkühlen thermische Spannungen verursacht, wodurch der Schornstein bersten kann. Da ein Liter Wasser schlagartig zu 1700 Liter Dampf umgewandelt würde, kann der Schornstein schwer beschädigt werden und schlimmstenfalls explodieren. Der Kaminbrand war schnell unter Kontrolle, nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehren Bonndorf und Gündelwangen waren mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten im Einsatz. Sechs Mann waren in Bereitschaft.

Die Feuerwehr macht auf die Gefahren von Glanzruß aufmerksam. Ursachen der unvollständigen Verbrennung können ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffes sein (Holz mit mehr als 20 Prozent Restfeuchte) oder ein Defekt der Feuerungsstätte sowie eine zu geringe Verbrennungsluftzufuhr oder Ascheablagerungen im und vor dem Ofenrohr. Auch ein für die Feuerstätte zu großer Querschnitt des Schornsteins kann zu unvollständiger Verbrennung führen. Bei niedrigen Verbrennungstemperaturen kann Schmierruß im Schornstein kondensieren und sich bei höheren Abgastemperaturen in Glanzruß umwandeln.

Beim zweiten Mal wurde die Feuerwehr Bonndorf zu einem medizinischen Notfall alarmiert. Um 23 Uhr kam der Funkspruch aus der Leitstelle. Aufgabe der Feuerwehr war es, den Notarzt am Waldstadion abzuholen, dort landete der Helikopter mit dem Arzt, der zu einem Patienten gebracht werden musste. Zudem wurde der Transport in den Rettungswagen unterstützt.